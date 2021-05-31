Нью-Джерсі перемагає коронавірус – в казино будуть пускати вакцинованих гравців без масок

Влада штату задоволена покращенням епідемситуації і дає зелене світло гральним закладам на допуск максимальної кількості гравців

Для казино знімають обмеження на відсоток заповнюваності / Фото: Getty Images

З 1 червня казино штату Невада, де знаходиться Лас-Вегас, знімають "ковідні" обмеження для гравців. Так, покеристи зможуть грати без перегородок і захисних масок.

Їхній приклад вирішили наслідувати й влада Атлантік-сіті (штат Нью-Джерсі, 200 км від Нью-Йорка). З п'ятниці місцеві казино почали працювати на повну потужність. Перегородки зі столів зникають, а без масок дозволять перебувати гравцям, які вакцинували від коронавірусу. Крім того, знімаються будь-які обмеження на кількість людин в приміщенні.

Такому ходу подій посприяло покращення епідеміологічної ситуації в Нью-Джерсі, де вже вакцинувалось майже 50% жителів. За час пандемії дохід штату від азартних ігор впав на 80%, тому губернатор Філ Мерфі висловив надію на великий приплив фінансування після зняття обмежень.