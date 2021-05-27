Естонська компанія відсудила у України 7,5 мільйона євро через заборону на азартні ігри

"Olympic Entertainment" хотіла відсудити у української держави 15 мільйонів євро, однак суд зменшив компенсацію вдвічі

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В середині травня у Києві відкрився перший в столиці легальне казино . Розташоване воно в п'ятизірковому готелі "InterContinental-Kyiv" і носить назву "Billionaire Casino".

Легалізація грального бізнесу в Україні сталася 14 липня 2020 року, а до цього (з 2009 року) азартні ігри в нашій країні були під забороною. Як повідомляє видання Gamingpost, це дозволило оператору казино з Естонії "Olympic Entertainment" виграти арбітражний суд в Гаазі у України. Суд зобов'язав державу сплатити компенсацію в 7,5 мільйона євро в якості компенсації за збитки, які естонська компанія зазнала під час заборони грального бізнесу.

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Початкові вимоги "Olympic Entertainment" були ще вище – 15 мільйонів євро. Компанія перебувала на стадії переговорів про покупку українського оператора Maxbet Group саме за вище зазначену суму, однак суд скоротив її вдвічі.