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Эстонская компания отсудила у Украины 7,5 миллионов евро из-за запрета на азартные игры

27 мая, 16:32
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"Olympic Entertainment" хотела отсудить у украинского государства 15 миллионов евро, однако суд уменьшил компенсацию в два раза
/ Фото: Pixabay

В середине мая в Киеве открылось первое в столице легальное казино. Расположено оно в пятизвездочном отеле "InterContinental-Kyiv" и носит название "Billionaire Casino".

Легализация игорного бизнеса в Украине произошла 14 июля 2020 года, а до этого (с 2009 года) азартные игры в нашей стране были под запретом. Как сообщает издание Gamingpost, это позволило оператору казино из Эстонии "Olympic Entertainment" выиграть арбитражный суд в Гааге у Украины. Суд обязал государство уплатить компенсацию в 7,5 миллиона евро в качестве компенсации за убытки, которые эстонская компания понесла во время запрета игорного бизнеса.

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Изначальные требования "Olympic Entertainment" были еще выше – 15 миллионов евро. Компания находилась на стадии переговоров о покупке украинского оператора Maxbet Group именно за выше указанную сумму, однако суд сократил ее вдвое.

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