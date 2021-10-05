Лучшие игроки покидают команду: рейтинги игроков сборной Украины в FIFA22

Наша национальная команда впервые появилась в видеосимуляторе от Electronic Arts

Сборная Украины / Фото: Reuters

На прошлой неделе состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Ранее стали известны 22 лучших футболиста по версии игры.

Кроме того, были обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо. Более того, в игре впервые появилась и сборная Украины, а также стали известны данные ее футболистов.

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Самыми рейтинговыми игроками "сине-желтых" стали Руслан Малиновский и Марлос, который недавно завершил карьеру в сборной Украины. На один пункт меньше получили Александр Зинченко и Виктор Цыганков.

Игрок Позиция Рейтинг Георгий Бущан ВР 75 Андрей Пятов ВР 75 Эдуард Соболь ЗЩ 75 Александр Тымчик ЗЩ 72 Николай Матвиенко ЗЩ 73 Сергей Кривцов ЗЩ 74 Илья Забарный ЗЩ 72 Виталий Миколенко ЗЩ 76 Александр Караваев ЗЩ 73 Тарас Степаненко ПЗ 79 Евгений Макаренко ПЗ 71 Роман Безус ПЗ 73 Сергей Сидорчук ПЗ 75 Руслан Малиновский ПЗ 81 Александр Зинченко ПЗ 80 Александр Зубков ПЗ 71 Николай Шапаренко ПЗ 76 Виктор Цыганков ПЗ 80 Марлос ПЗ 81 Андрей Ярмоленко ПЗ 76 Роман Яремчук ФВ 77 Артем Довбик ФВ 69

Отметим, что главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.