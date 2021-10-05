Лучшие игроки покидают команду: рейтинги игроков сборной Украины в FIFA22

На прошлой неделе состоялся официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Ранее стали известны 22 лучших футболиста по версии игры.
Кроме того, были обнародованы рейтинги игроков Шахтера и Динамо. Более того, в игре впервые появилась и сборная Украины, а также стали известны данные ее футболистов.
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Самыми рейтинговыми игроками "сине-желтых" стали Руслан Малиновский и Марлос, который недавно завершил карьеру в сборной Украины. На один пункт меньше получили Александр Зинченко и Виктор Цыганков.
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|Игрок
|Позиция
|Рейтинг
|Георгий Бущан
|ВР
|75
|Андрей Пятов
|ВР
|75
|Эдуард Соболь
|ЗЩ
|75
|Александр Тымчик
|ЗЩ
|72
|Николай Матвиенко
|ЗЩ
|73
|Сергей Кривцов
|ЗЩ
|74
|Илья Забарный
|ЗЩ
|72
|Виталий Миколенко
|ЗЩ
|76
|Александр Караваев
|ЗЩ
|73
|Тарас Степаненко
|ПЗ
|79
|Евгений Макаренко
|ПЗ
|71
|Роман Безус
|ПЗ
|73
|Сергей Сидорчук
|ПЗ
|75
|Руслан Малиновский
|ПЗ
|81
|Александр Зинченко
|ПЗ
|80
|Александр Зубков
|ПЗ
|71
|Николай Шапаренко
|ПЗ
|76
|Виктор Цыганков
|ПЗ
|80
|Марлос
|ПЗ
|81
|Андрей Ярмоленко
|ПЗ
|76
|Роман Яремчук
|ФВ
|77
|Артем Довбик
|ФВ
|69
Отметим, что главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.