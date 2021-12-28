Звезда триатлона: "Не люблю людей, которые играют в игрушки на телефоне"

Юлия Елистратова рассказала, как относится к киберспорту и объяснила почему ей жалко современных детей

Участница Игр 2008, 2012 и 2016 года

В последние годы Международный олимпийский комитет активно вводит в программу Олимпиад молодежные виды спорта – брейк-данс, серфинг. Но вместе с тем, Игры лишаются классики – бокса, тяжелой атлетики.

Что думает об этом участница трех Олимпийских игр в триатлоне Юлия Елистратова?

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- Я за золотую середину. Обидно исключать вид спорта, где спортсмены уделили часть своей жизни подготовке к Олимпийским играм. С другой стороны, некоторые виды, которые мы не воспринимаем сейчас, могут иметь перспективу. Допустим, триатлон был включен в программу Олимпиад в 2000 году, а мне кажется, что он был всегда. Тяжело определить за каким видом спорта будущее.

- Киберспорт?

- Лично у меня спорт ассоциируется с физическими нагрузками или волевыми качествами. Но я бы не хотела обсуждать этот момент.

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- Сами любите поиграть в игры на смартфоне?

- Нет. Абсолютно нет. Я не люблю людей, которые в них играют. Это лично мое мнение. Я за живое общение. Мне немного жаль текущее поколение подростков. Я с таким наслаждением до сих пор вспоминаю свое детство во дворе и мне жаль детей, которые сидят в телефонах.

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