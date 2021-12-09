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Украинский киберспортсмен выиграл 358 тысяч в покер – раскрыт секрет успеха

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 декабря, 18:30
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Бывший тренер NAVI по Counter-Strike Михаил Благин играет в покер с 2005 года, а на выходных ему покорился онлайн-турнир Tremzin's High Roller KO
Михаил Благин выиграл солидную сумму в покер
Михаил Благин выиграл солидную сумму в покер / Фото: PokerMatch

На выходных PokerMatch провел крутой турнир Tremzin's High Roller KO с призовым фондом 3 миллиона гривен. Его победителем стал известный украинский киберспортсмен Михаил Благин под никому lambaw0w.

Парень сумел заработать 358,4 тысячи гривен благодаря первому месту и многочисленным нокаутам соперников. В интервью PokerMatch Михаил поделился своим впечатлением от ивента.

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"На PokerMatch я в основном играю кэш, турниры стал подключать недавно. И вот столкнулся с такой практикой, что можно делать несколько входов. Сделал три входа и изначально сказал себе, что буду аккуратнее.

Все-таки раньше в турнирах с ре-энтри я играл агрессивно и не берег фишки. Чувство вседозволенности было, но не в этот раз. Ну и, конечно, скажу, что за всю мою карьеру я не видел, чтобы так заходила карта. Особенно на ранней стадии турнира.

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В течение первых двух часов было суперсильно. Я столько валетов никогда не видел. На стартовом этапе это сыграло существенную роль, ведь это нокаут-турнир, люди начинают чуть шире закрывать.

Первые два часа мне не приходилось этого делать, карта заходила просто нереально. В какой-то момент, когда сделал уже 3-4 баунти, понял, что нокауты – не ключевой момент для меня. Лучше играть на победу.

Раньше я специализировался на турнирах на 100-200 человек. За этим финальным столом у меня было четкое понимание, что если я выиграю флип и получу нужный стек, то, скорее всего, не буду испытывать проблем. Опыта у меня было достаточно. Я выиграл ключевое выставление с АК против пары девяток. Где-то повезло, конечно".

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Кроме того, Благин вспомнил, как подсел на покер: "Это было в 2005 году. Я участвовал в турнире по Counter-Strike в Сингапуре. Тогда я увидел впервые, как ребята играют в покер. Фишки, карты – это все было очень интересно. Попробовал и сам.

Михаил Kane Благин:

Мы играли с немцами, россиянами и украинцами. При этом мне каким-то образом удалось обыграть тех ребят в турнире, и, конечно, появилось ощущение, что будет легко и дальше. Был период, лет 5-6 назад, когда я серьезно работал над игрой.

Но в какой-то момент признал, что я неправильно работал над психологией и некоторыми другими моментами, и решил отойти от покера. Если б не карантин, то, наверное, все так и оставалось бы, но в этой ситуации оказалось, что покер – это очень крутое развлечение".

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