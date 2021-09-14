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Даже Де Брюйне потерял дар речи! Стал известен рейтинг Зинченко в FIFA22 (видео)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
14 сентября, 09:30
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Украинский хавбек имеет лишь 18-ый рейтинг среди игроков Манчестер Сити, однако все равно выше, чем в прошлой версии игры
Зинченко и де Брюйне
Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

В начале следующего месяца состоится официальны релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

Тем временем, в сеть стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Вчера стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22.

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Также список своих топ-игроков с рейтингами опубликовал и Манчестер Сити. Игрок сборной Украины Александр Зинченко получил общую оценку 80, что на два пункта выше, чем в FIFA21 (78).

Сильнейшей стороной хавбека FIFA назвала дриблинг и искусство паса. В целом рейтинг игроков Манчестер Сити в видеоигре выглядит следующим образом:

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К слову, Кевин Де Брюйне и Фил Фоден сыграли в игру-угадайку, где по скиллам FIFA22 нужно было назвать игрока Манчестер Сити. Особенно повеселила реакция бельгийца, когда Фил увидел статистику скоростного игрока и предположил, что это Зинченко.

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Де Брюйне чуть не рассмеялся: "Чего? Зинченко точно не быстрее меня, ты серьезно?". И действительно, Фоден ошибся, ведь за наклейкой скрывался Кайл Уокер.

Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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