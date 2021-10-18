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Побоялись карты с Крымом? Украинских чемпионов мира одели в футболки сборной России (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
18 октября, 12:30
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На Илью Мулярчука и Мирослава Колпакова из киберкоманды Team Spirit одели чужую экипировку после триумфа на чемпионате мира по Dota 2
На украинцев из Team Spirit надели футболки сборной России
На украинцев из Team Spirit надели футболки сборной России

Вчера в Бухаресте завершился чемпионат мира по Dota 2. Лучшей командой ивента The International 10 стал коллектив Team Spirit из России.

Команда Айрата Газиева сумела в гранд-финале одолеть фаворита соревнования PSG.LGD со счетом 3:2. В команде также есть двое украинцев – Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков.

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Видео решающей игры между Team Spirit и PSG.LGD:

После успеха футбольная сборная России поздравила Team Spirit на своей страничке в Twitter. Правда, прикрепленная фотография вызвала резонанс в комментариях.

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На ней киберкоманда изображена в футболках сборной России, в том числе и двое украинцев. Пользователи в комментариях обратили на это внимание: кто-то попросил исправить ошибку, кто-то иронизировал по этому поводу. Реакция самих парней пока неизвестна.

Один из пользователей предложил одеть на Илью и Мирослава футболки сборной Украины. Однако есть сомнения, что администраторы странички сборной России используют футболки нашей национальной команды с Крымом на карте Украины.

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Новая форма сборной Украины

Отметим, что за победу на The International 10 киберспортивная команда получила 18,2 миллиона долларов. Это уже не первый триумф на турнире коллектива из СНГ. В первом розыгрыше TI в 2011 году победила украинская команда NAVI, в которую также входили представители из России.

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