Месси и Роналду больше не вместе! Названы игроки FIFA22 с самым высоким рейтингом (фото)

Уже совсем скоро мир увидит новый футбольный симулятор FIFA22. Официальный релиз видеоигры от компании Electronic Arts состоится 1 октября.
Тем временем, EA опубликовала список 22-х лучших игроков FIFA22. На вершине рейтинга оказались новичок ПСЖ Лионель Месси, а также форвард Баварии Роберт Левандовски. У аргентинца рейтинг 93, у поляка – 92.
Еще четыре игрока оказались с рейтингом 91, среди которых новоиспеченный игрок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, а также звезды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе. Всего же рейтинг 90 и выше получили 11 игроков.
|№
|Игрок
|Клуб
|Рейтинг
|+/-
|1
|Лионель Месси
|ПСЖ
|93
|⏺
|2
|Роберт Левандовски
|Бавария
|92
|⬆️
|3
|Криштиану Роналду
|Манчестер Юнайтед
|91
|⬇️
|4
|Неймар
|ПСЖ
|91
|⏺
|5
|Кевин Де Брюйне
|Манчестер Сити
|91
|⏺
|6
|Килиан Мбаппе
|ПСЖ
|91
|⬆️
|7
|Ян Облак
|Атлетико
|91
|⏺
|8
|Харри Кейн
|Тоттенхэм
|90
|⬆️
|9
|Нголо Канте
|Челси
|90
|⬆️
|10
|Марк-Андре тер Штеген
|Барселона
|90
|⏺
|11
|Мануэль Нойер
|Бавария
|90
|⬆️
|12
|Мохаммед Салах
|Ливерпуль
|89
|⬇️
|13
|Сон Хын Мин
|Тоттенхэм
|89
|⬆️
|14
|Джанлуиджи Доннарумма
|ПСЖ
|89
|⬆️
|15
|Каземиро
|Реал
|89
|⏺
|16
|Алиссон Беккер
|Ливерпуль
|89
|⬇️
|17
|Карим Бензема
|Реал
|89
|⏺
|18
|Садио Мане
|Ливерпуль
|89
|⬇️
|19
|Эдерсон
|Манчестер Сити
|89
|⬆️
|20
|Йозуа Киммих
|Бавария
|89
|⬆️
|21
|Вирджил ван Дейк
|Ливерпуль
|89
|⬇️
|22
|Тибо Куртуа
|Реал
|89
|⏺
К слову, FIFA22 преподнесет сюрпризы и для украинских игроков. В новом симуляторе можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.
Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.
Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Ожидается, что демоверсия FIFA22 появится раньше 15 сентября.