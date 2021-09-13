Месси и Роналду больше не вместе! Названы игроки FIFA22 с самым высоким рейтингом (фото)

Роберт Левандовски обогнал Криштиану и получил второй рейтинг в FIFA. Лучшим же остается форвард сборной Аргентины Лионель Месси

Месси и Роналду - в топ-тройке самых рейтинговых игроков FIFA22

Уже совсем скоро мир увидит новый футбольный симулятор FIFA22. Официальный релиз видеоигры от компании Electronic Arts состоится 1 октября.

Тем временем, EA опубликовала список 22-х лучших игроков FIFA22. На вершине рейтинга оказались новичок ПСЖ Лионель Месси, а также форвард Баварии Роберт Левандовски. У аргентинца рейтинг 93, у поляка – 92.

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Еще четыре игрока оказались с рейтингом 91, среди которых новоиспеченный игрок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, а также звезды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе. Всего же рейтинг 90 и выше получили 11 игроков.

№ Игрок Клуб Рейтинг +/- 1 Лионель Месси ПСЖ 93 ⏺ 2 Роберт Левандовски Бавария 92 ⬆️ 3 Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед 91 ⬇️ 4 Неймар ПСЖ 91 ⏺ 5 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити 91 ⏺ 6 Килиан Мбаппе ПСЖ 91 ⬆️ 7 Ян Облак Атлетико 91 ⏺ 8 Харри Кейн Тоттенхэм 90 ⬆️ 9 Нголо Канте Челси 90 ⬆️ 10 Марк-Андре тер Штеген Барселона 90 ⏺ 11 Мануэль Нойер Бавария 90 ⬆️ 12 Мохаммед Салах Ливерпуль 89 ⬇️ 13 Сон Хын Мин Тоттенхэм 89 ⬆️ 14 Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ 89 ⬆️ 15 Каземиро Реал 89 ⏺ 16 Алиссон Беккер Ливерпуль 89 ⬇️ 17 Карим Бензема Реал 89 ⏺ 18 Садио Мане Ливерпуль 89 ⬇️ 19 Эдерсон Манчестер Сити 89 ⬆️ 20 Йозуа Киммих Бавария 89 ⬆️ 21 Вирджил ван Дейк Ливерпуль 89 ⬇️ 22 Тибо Куртуа Реал 89 ⏺

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К слову, FIFA22 преподнесет сюрпризы и для украинских игроков. В новом симуляторе можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

Сыграть за сборную Украины можно будет в новенькой FIFA22 / Фото: УАФ

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Ожидается, что демоверсия FIFA22 появится раньше 15 сентября.