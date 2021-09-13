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Месси и Роналду больше не вместе! Названы игроки FIFA22 с самым высоким рейтингом (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
13 сентября, 20:25
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Роберт Левандовски обогнал Криштиану и получил второй рейтинг в FIFA. Лучшим же остается форвард сборной Аргентины Лионель Месси
Месси и Роналду - в топ-тройке самых рейтинговых игроков FIFA22
Месси и Роналду - в топ-тройке самых рейтинговых игроков FIFA22

Уже совсем скоро мир увидит новый футбольный симулятор FIFA22. Официальный релиз видеоигры от компании Electronic Arts состоится 1 октября.

Тем временем, EA опубликовала список 22-х лучших игроков FIFA22. На вершине рейтинга оказались новичок ПСЖ Лионель Месси, а также форвард Баварии Роберт Левандовски. У аргентинца рейтинг 93, у поляка – 92.

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Еще четыре игрока оказались с рейтингом 91, среди которых новоиспеченный игрок Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, а также звезды ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе. Всего же рейтинг 90 и выше получили 11 игроков.

ИгрокКлубРейтинг+/-
1Лионель МессиПСЖ93
2Роберт ЛевандовскиБавария92⬆️
3Криштиану РоналдуМанчестер Юнайтед91⬇️
4НеймарПСЖ91
5Кевин Де БрюйнеМанчестер Сити91
6Килиан МбаппеПСЖ91⬆️
7Ян ОблакАтлетико91
8Харри КейнТоттенхэм90⬆️
9Нголо КантеЧелси90⬆️
10Марк-Андре тер ШтегенБарселона90
11Мануэль НойерБавария90⬆️
12Мохаммед СалахЛиверпуль89⬇️
13Сон Хын МинТоттенхэм89⬆️
14Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ89⬆️
15КаземироРеал89
16Алиссон БеккерЛиверпуль89⬇️
17Карим БенземаРеал89
18Садио МанеЛиверпуль89⬇️
19ЭдерсонМанчестер Сити89⬆️
20Йозуа КиммихБавария89⬆️
21Вирджил ван ДейкЛиверпуль89⬇️
22Тибо КуртуаРеал89
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К слову, FIFA22 преподнесет сюрпризы и для украинских игроков. В новом симуляторе можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

Сыграть за сборную Украины можно будет в новенькой FIFA22
Сыграть за сборную Украины можно будет в новенькой FIFA22 / Фото: УАФ

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Ожидается, что демоверсия FIFA22 появится раньше 15 сентября.

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