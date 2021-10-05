Найкращі гравці залишають команду: рейтинги гравців збірної України в FIFA22

Минулого тижня відбувся офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Раніше стали відомі 22 найкращих футболіста за версією гри.
Крім того, були оприлюднені рейтинги гравців Шахтаря та Динамо. Більш того, в грі вперше з'явилася і збірна України, а також стали відомі дані її футболістів.
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Найбільш рейтинговими гравцями "синьо-жовтих" стали Руслан Малиновський і Марлос, який недавно завершив кар'єру в збірній України. На один пункт менше отримали Олександр Зінченко та Віктор Циганков.
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|Гравець
|Позиція
|Рейтинг
|Георгій Бущан
|ВР
|75
|Андрій Пятов
|ВР
|75
|Едуард Соболь
|ЗЩ
|75
|Олександр Тимчик
|ЗЩ
|72
|Микола Матвієнко
|ЗЩ
|73
|Сергій Кривцов
|ЗЩ
|74
|Ілля Забарний
|ЗЩ
|72
|Віталій Миколенко
|ЗЩ
|76
|Олександр Караваєв
|ЗЩ
|73
|Тарас Степаненко
|ПЗ
|79
|Євген Макаренко
|ПЗ
|71
|Роман Безус
|ПЗ
|73
|Сергій Сидорчук
|ПЗ
|75
|Руслан Малиновський
|ПЗ
|81
|Олександр Зінченко
|ПЗ
|80
|Олександр Зубков
|ПЗ
|71
|Микола Шапаренко
|ПЗ
|76
|Віктор Циганков
|ПЗ
|80
|Марлос
|ПЗ
|81
|Андрій Ярмоленко
|ПЗ
|76
|Роман Яремчук
|ФВ
|77
|Артем Довбик
|ФВ
|69
Відзначимо, що головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.