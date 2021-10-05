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Найкращі гравці залишають команду: рейтинги гравців збірної України в FIFA22

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
5 жовтня, 21:55
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Наша національна команда вперше з'явилася у відеосимуляторі від Electronic Arts
/ Фото: Reuters

Минулого тижня відбувся офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Раніше стали відомі 22 найкращих футболіста за версією гри.

Крім того, були оприлюднені рейтинги гравців Шахтаря та Динамо. Більш того, в грі вперше з'явилася і збірна України, а також стали відомі дані її футболістів.

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Найбільш рейтинговими гравцями "синьо-жовтих" стали Руслан Малиновський і Марлос, який недавно завершив кар'єру в збірній України. На один пункт менше отримали Олександр Зінченко та Віктор Циганков.

Гравець Позиція Рейтинг
Георгій БущанВР75
Андрій ПятовВР75
Едуард СобольЗЩ75
Олександр ТимчикЗЩ72
Микола МатвієнкоЗЩ73
Сергій КривцовЗЩ74
Ілля ЗабарнийЗЩ72
Віталій МиколенкоЗЩ76
Олександр КараваєвЗЩ73
Тарас СтепаненкоПЗ79
Євген МакаренкоПЗ71
Роман БезусПЗ73
Сергій СидорчукПЗ75
Руслан МалиновськийПЗ81
Олександр ЗінченкоПЗ80
Олександр ЗубковПЗ71
Микола ШапаренкоПЗ76
Віктор ЦиганковПЗ80
МарлосПЗ81
Андрій ЯрмоленкоПЗ76
Роман ЯремчукФВ77
Артем ДовбикФВ69

Відзначимо, що головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

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