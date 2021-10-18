"Могу поиграть и с более интересными игрушками": актриса фильмов для взрослых поздравила Team Spirit

Российская звезда пикантного кино Eva Elfie (в жизни Юлия Романова) сильно обрадовалась победе своих соотечественников на The International

Eva Elfie поздравила Team Spirit с триумфом на The International 10

Вчера в Бухаресте завершился чемпионат мира по Dota 2. Лучшей командой ивента The International 10 стал коллектив Team Spirit из России.

Команда Айрата Газиева сумела в гранд-финале одолеть фаворита соревнования PSG.LGD со счетом 3:2. Игроков Team Spirit поздравили многие известные личности, в том числе и из мира взрослых фильмов.

На своей страничке в Twitter российскую команду поздравила порноактриса Юлия Романова, имеющая псевдоним Eva Elfie. Девушка выложила видео, на котором она в прямом эфире смотрит трансляцию гранд-финала The International и радуется.

"Да, Team Spirit выиграл! Поздравляю, парни!"

Отметим, что Юлия является большой поклонницей видеоигр. Так, в конце августа Eva Elfie побывала на открытии киберклуба в Москве. Кроме того, на одном из сайтов в профайле Юлия написала такую интересную фразу:

"Больше всего я люблю играть в компьютерные игры, но могу поиграть и с более интересными игрушками"

Eva Elfie активно ведет TikTok, где ее видео собирают миллионы просмотров. Также у девушки есть большая армия поклонников в Instagram – 2,3 миллиона фолловеров.