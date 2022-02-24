Мой город под обстрелом: спортсмен называл Крым российским, а теперь жалуется на атаку РФ

Сегодня ночью РФ начала войну против Украины с бомбардировки мирных городов. Обстрелу подверглась в том числе и столица нашей страны – Киев.
Уроженец Киева Костылев сейчас находится в Польше, где проходит турнир IEM Katowice 2022. Но остаться в стороне от войны он не смог.
"Мой город под обстрелом. Прямо, #####, сейчас", – написал S1mple в Twitter.
Самое печальное в этом то, что некоторое время назад Костылев признавал, что оккупированный Крым принадлежит России.
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Тогда активист Сергей Стерненко заявлял, что киберспортсмен должен ответить за свои слова по статье 110 КК: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Костылев входит в команду Natus Vincere (NaVi), которая составлена из геймеров Украины и России. Он является лидером команды и одним из лучших в мире.
Раньше мы писали:
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории страны.
- В Миргороде зафиксировали взрывы ракет, в городе есть военная авиация (видео).
- Россия пошла в атаку из оккупированного Крыма – движется техника, убит украинский пограничник.
- Также Зеленский обратился к Западу: Надо срочно остановить Путина. Президент призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".