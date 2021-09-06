Герои комиксов съехались в Киев. Как прошел Комик-кон (фото)

Комик-кон в столице Украины собрал невероятное количество посетителей и порадовал их крутыми костюмами. Рассказываем, как это было

Комик-Кон в Киеве подарил незабываемые эмоции любителям косплеев / Фото: Comic Con Ukraine

На этих выходных состоялся грандиозный фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. На киевском Арт-заводе Платформа собрались гики и любители комиксов.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж у общественности. В первый же день собралась здоровенная очередь. Посетители вынуждены были отстоять в ней около полутора часов.

Кроме того, несмотря на расположение локации (окраина Киева), добраться до места на такси было непросто. На подъезде к Арт-заводу Платформа образовывались большие пробки, поскольку местные улочки не рассчитаны на большое количество машин.

Также неприятно удивляли и цены, поскольку операторы такси повышали цены на поездки в этот район. Впрочем, такая практика не новая. В тот же день проходил футбольный поединок Украина – Франция на НСК Олимпийский, и вызвать в центр такси стоило куда дороже.

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Впрочем, это все осталось на входе, тем более до места назначения можно было без проблем добраться на метро. После прохождения тщательного контроля посетители окунались в сумасшедший мир комиксов.

Многочисленные костюмы, крутые инсталляции, разнообразные фуд-корты и многое другое. Каждый нашел на фестивале уголок себе по душе. В одном помещении собрались любители симуляторов. Спонсоры фестиваля предлагали посетителям турниры по популярным видеоиграм – Dota 2, Counter-Strike, Mortal Kombat и так далее.

В другом здании расположились любители настольных игр. Организаторы предлагали посетителям сразиться друг с другом в Дженгу, Го, Цитадели, а также приобрести любимые игры по вполне приемлемым ценам. Для детей установили огромный стенд с Lego, где они могли собрать любимые фигурки.

Также были установлены две сцены. На малой выступали интересные музыкальные группы. Среди них вы не найдете мировых имен, однако их музыка позволяла посетителям получить удовольствие и почувствовать себя в уютной атмосфере.

На главной арене фестиваля проходили многочисленные косплеи и Cover Dance шоу. Также организаторы приглашали на сцену звездных гостей и брали у них интервью на глазах у толпы, после чего знаменитости уходили на автограф-сессии и фотосессии.

Стоит отдельно выделить личностей, которые прибыли на фестиваль. Среди них были актрисы из "Гарри Поттера" – Анна Шаффер и Наталия Тена. Впрочем, любители кино куда больше знают их по сериалам "Ведьмак" (Анна играла роль Трисс) и "Игра Престолов" (Наталия – это никто иная, как одичалая Оша).

Воскресным вечером на сцене появился известный Марк Дакаскос из "Джона Уика". Также на фестиваль прибыла и Хелена Манковска – модель Леди Димитреску из культовой игры Resident Evil Village.

Не менее популярны были и фуд-корты, где посетители могли подкрепиться едой и напитком на выбор. Шашлык, черные бургеры, Fish&Chips, бурито, креветки, паста, шаурма, вафли... Каждый нашел для себя любимое блюдо.

И все же главной фишкой Комик-кона были посетители, которые не стеснялись одеваться нестандартно. Люди изображали культовых киногероев, любезно фотографировались со всеми желающими и просто радовались жизни.

Конечно, такие праздники после долгой пандемии – глоток свежего воздуха. Мир открывается вновь, и это не может не радовать. С другой же стороны, в первый день фестиваля на месте негде было яблоку упасть. Посетители ходили впритык друг к другу и теснились в закрытых помещениях в желании попасть на любимую локацию.

Радует, что многие отдыхающие не игнорировали правила личной гигиены, одевали маски (не только костюмированные) и обрабатывали руки антисептиками. К сожалению, без таких базовых правил самозащиты такие мероприятия в будущем будут невозможны.

А они нам крайне нужны, ведь Comic Con Ukraine показали, что в Украине делают невероятно крутые костюмированные фестивали и эта традиция у нас быстро приживается. Это уже третий Комик-Кон за последние годы в Киеве.

Не стоит сомневаться, что если эпидемситуация в Киеве позволит, то через год Арт-завод Платформа вновь пригласит посетителей на новый крутой костюмированный ивент.