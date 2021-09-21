Гармаш – самый сильный? Динамо показало рейтинги своих игроков в FIFA22 (фото)

Виктор Цыганков получил самый высокий рейтинг среди киевлян, тогда как у Дениса Гармаша лучший показатель физической силы

Динамо теперь будет доступно в FIFA22 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Уже совсем скоро состоится официальный релиз нового футбольного симулятора FIFA22. Видеоигра от компании Electronic Arts увидит свет 1 октября.

В интернет уже стали попадать рейтинги игроков из симулятора. Сначала стали известны 22 лучших футболиста по версии FIFA22. А вчера стал доступен рейтинг игроков Шахтера.

Реклама

Сегодня же на своей страничке в Instagram список лучших футболистов в симуляторе опубликовало и Динамо, которое будет доступно в FIFA22. Самым рейтинговым игроком является вингер Виктор Цыганков (80).

Второй показатель у Беньямина Вербича (77), а оценку 76 получили Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Виталий Миколенко. Что интересно, по параметру физической силы лидером команды является Гармаш (76), хотя его общий рейтинг составляет 73.

Реклама

Читайте также: Даже Де Брюйне потерял дар речи – стал известен рейтинг Зинченко в FIFA22

Отметим, что главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Правда, данная опция не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть. Напомним, что в FIFA22 также можно будет сыграть и за сборную Украины.