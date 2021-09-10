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Сборная Украины появится в FIFA22. Докажи, что можешь лучше Шевченко и Петракова!

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 сентября, 16:35
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Национальная команда Украины впервые появится в самом известном футбольном симуляторе от Electronic Arts
Сыграть за сборную Украины можно будет в новенькой FIFA22
Сыграть за сборную Украины можно будет в новенькой FIFA22 / Фото: УАФ

Компания Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

Уже известно, в новом симуляторе от EA Sports можно будет сыграть за Динамо. Впрочем, это не единственная радостная новость для наших болельщиков.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, в FIFA22 можно будет сыграть и за сборную Украины. Это будет первое появление нашей национальной футбольной команды в самом популярном футбольном симуляторе.

"Хочу поздравить любителей электронного футбола в нашей стране с тем, что популярный симулятор FIFA получит национальную сборную Украины. Также поздравляю с этим Всеукраинскую ассоциацию электронного футбола.

Она долгое время прилагала много усилий для популяризации футбола и национальной сборной Украины как в нашем государстве, так и за его пределами! УАФ и УАЭФ являются надежными партнерами. Мы готовы воплощать в жизнь новые общие проекты", – заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Главной фишкой симулятора станет технология HyperMotion, с помощью которой в игре появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча. Правда, данная фишка не будет доступна на ПК, поскольку не все компьютеры могут технически ее потянуть.

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Ожидается, что демоверсия игры появится раньше 15 сентября. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram. Однако спустя некоторое время запись пропала из аккаунта киберклуба.

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