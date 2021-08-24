Игра
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины
СЕГОДНЯ Игра Киберспорт

В интернет утекла информация о дате выхода демо-версии FIFA22 (фото)

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
24 августа, 17:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Киберспортивный клуб Фейеноорд уже анонсирует выход киберфутбольной новинки на 15 сентября, за полмесяца до официального релиза
Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22
Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22 / Фото: Electronic Arts

В июле Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

Реклама

Правда, демо-версия игры появится раньше. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram. По информации источника, пробная версия будет доступна уже 15 сентября.

Также подписчики EA Play получат доступ к игре 22 сентября, а владельцы Ultimate Edition – 27 сентября. Что интересно, Electronic Arts не сообщала о дате выхода демо-версии, а сообщение на страничке Фейеноорда в Instagram вскоре было удалено.

Читайте также: Cтало известно имя первой девушки-комментатора в футбольном симуляторе FIFA22

Реклама

Уже известно, что главным лицом симулятора станет звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Кроме того, фишкой игры станет технология HyperMotion, с помощью которой появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Правда, для пользователей ПК эта новинка будет недоступна из-за характеристик большинства компьютеров. Технология будет доступна на PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Киберспорт
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять