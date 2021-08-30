Почувствуй себя в роли Луческу. Динамо будет представлено в новом футбольном симуляторе

Логотип, название и игроки киевлян будут официально доступны для любителей видеоигры FIFA22

За Динамо можно будет сыграть в FIFA22 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Недавно компания Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

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Уже известно, что главным лицом симулятора станет звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Кроме того, фишкой игры станет технология HyperMotion, с помощью которой появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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Есть также отличная новость для украинских киберболельщиков. Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, в новой версии футбольного симулятора будет представлен нынешний чемпион УПЛ.

Динамо продлили свое сотрудничество с компаний EA Sports. В FIFA22 легально будет присутствовать эмблема Динамо, а также форма и настоящие фамилии игроков.

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Динамо разгромило Колос 7:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ожидается, что демо-версия игры появится раньше, 15 сентября. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram,

Однако спустя некоторое время запись пропала с аккаунта киберклуба. Сама компания Electronic Arts пока не сообщала о дате выхода демо-версии.