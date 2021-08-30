Игра
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Игра Киберспорт

Почувствуй себя в роли Луческу. Динамо будет представлено в новом футбольном симуляторе

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
30 августа, 12:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Логотип, название и игроки киевлян будут официально доступны для любителей видеоигры FIFA22
За Динамо можно будет сыграть в FIFA22
За Динамо можно будет сыграть в FIFA22 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Недавно компания Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

Реклама

Уже известно, что главным лицом симулятора станет звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Кроме того, фишкой игры станет технология HyperMotion, с помощью которой появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

Читайте также: Cтало известно имя первой девушки-комментатора в футбольном симуляторе FIFA22

Есть также отличная новость для украинских киберболельщиков. Как сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside, в новой версии футбольного симулятора будет представлен нынешний чемпион УПЛ.

Динамо продлили свое сотрудничество с компаний EA Sports. В FIFA22 легально будет присутствовать эмблема Динамо, а также форма и настоящие фамилии игроков.

Реклама

Динамо разгромило Колос 7:0
Динамо разгромило Колос 7:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ожидается, что демо-версия игры появится раньше, 15 сентября. Об этом сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд на своей страничке в Instagram,

Однако спустя некоторое время запись пропала с аккаунта киберклуба. Сама компания Electronic Arts пока не сообщала о дате выхода демо-версии.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Киберспорт
Опрос
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять