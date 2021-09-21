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Гармаш – найсильніший? Динамо показало рейтинги своїх гравців в FIFA22 (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
21 вересня, 15:10
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Віктор Циганков отримав найвищий рейтинг серед киян, тоді як у Дениса Гармаша найкращий показник фізичної сили
Динамо тепер буде доступне у FIFA22
Динамо тепер буде доступне у FIFA22 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Вже зовсім скоро відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

В інтернет вже стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Спочатку стали відомі 22 найкращих футболіста за версією FIFA22. А вчора став доступний рейтинг гравців Шахтаря.

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Сьогодні ж на своїй сторінці в Instagram список найкращих футболістів в симуляторі опублікувало й Динамо, яке буде доступне в FIFA22. Найбільш рейтинговим гравцем є вінгер Віктор Циганков (80).

Другий показник у Беньяміна Вербіча (77), а оцінку 76 отримали Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Віталій Миколенко. Що цікаво, по параметру фізичної сили лідером команди є Гармаш (76), хоча його загальний рейтинг становить 73.

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Відзначимо, що головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

Правда, ця опція не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Нагадаємо, що в FIFA22 також можна буде зіграти і за збірну України.

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