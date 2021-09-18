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Electronic Arts так и не выпустила демо-версию FIFA22. Официальный выход намечен на 1 октября

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
18 сентября, 18:05
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Ожидалось, что 15 сентября в доступе появится демо-версия лучшего футбольного симулятора, однако разработчики разочаровали геймеров
Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22
Килиан Мбаппе - официальное лицо FIFA22 / Фото: Electronic Arts

В июле Electronic Arts представила новую видеоигру FIFA22. Официальный выход симулятора намечен на 1 октября.

А недавно в сеть утекла информация, что 15 сентября выйдет демо-версия симулятора. Об этом на своей страничке в Instagram сообщил киберспортивный клуб Фейеноорд.

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Что интересно, данная новость была удалена из аккаунта в течение нескольких минут, а Electronic Arts так и не прокомментировали утечку информации.

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15 сентября уже прошло, а демо-версии FIFA22 так и нет. Разработчик продолжает отмалчиваться по данному поводу. Уже 22 числа ранний доступ к игре получат подписчики EA Play.

На пять дней позже, 27 сентября, возможность приобрести FIFA22 будет у владельцев Ultimate Edition. Сообщается, что фишкой игры станет технология HyperMotion, с помощью которой появятся новые анимации и ракурсы футбольного матча.

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Главным лицом симулятора станет звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе. Напомним, что в FIFA22 можно будет сыграть как за сборную Украины, так и за действующего чемпиона УПЛ киевское Динамо.

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