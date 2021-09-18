Electronic Arts так і не випустила демо-версію FIFA22. Офіційний вихід намічений на 1 жовтня

Очікувалося, що 15 вересня в доступі з'явиться демо-версія найкращого футбольного симулятора, проте розробники розчарували геймерів

Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22 / Фото: Electronic Arts

В липні Electronic Arts представила нову відеогру FIFA22. Офіційний вихід симулятора намічений на 1 жовтня.

А недавно в мережу витекла інформація, що 15 вересня вийде демо-версія симулятора. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомив кіберспортивний клуб Феєноорд.

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Що цікаво, дана новина була видалена з акаунта протягом декількох хвилин, а Electronic Arts так і не прокоментувала витік інформації.

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15 вересня вже пройшло, а демо-версії FIFA22 так і немає. Розробник продовжує відмовчуватися з цього приводу. Вже 22 числа ранній доступ до гри отримають передплатники EA Play.

На п'ять днів пізніше, 27 вересня, можливість придбати FIFA22 буде у власників Ultimate Edition. Повідомляється, що фішкою гри стане технологія HyperMotion, за допомогою якої з'являться нові анімації і ракурси футбольного матчу.

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Головною особою симулятора стане зірка ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе. Нагадаємо, що в FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.