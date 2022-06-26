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Обставил Негреану и украинца: француз Пасторе добыл дебютную победу на WSOP

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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26 июня, 16:26
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Артем Металиди сумел попасть в призы на турнире по Безлимитному Холдему, в котором триумфовал Джонатан Пасторе
Джонатан Пасторе выиграл турнир WSOP
Джонатан Пасторе выиграл турнир WSOP

Разыгран очередной приз на Мировой серии покера. Золотой браслет в турнире по Безлимитному Холдему достался игроку из Франции Джонатану Пасторе.

В ивент №46 за 5 тысяч долларов было совершено 920 входов, что позволило собрать призовой фонд в размере 4,2М. Пасторе имел средний стек перед финалкой, однако сумел в решающей стадии выбить трех оппонентов.

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В хедз-апе со Стивеном Сонгом ему помогло отменное распознавание блефа, когда в решающей раздаче американец пошел в олл-ин без комбинации. Это позволило Джонатану добыть первый браслет в карьере и заработал 771К.

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При этом попали в призы, но не дошли до финалки немало известных игроков: Роберт Мизраки (14 место), Энтони Зинно (32), Джо Када (46), Дарио Саммартино (71) и Даниэль Негреану (106). Были среди призеров и украинец Артем Металиди, получивший 8 тысяч за 133 место.

Результаты финального стола турнира WSOP 6-Handed NLH:

  1. Джонатан Пасторе – 771,6 тыс. долларов
  2. Стивен Сонг – 476,9 тыс. долларов
  3. Тамер Алкамли – 331,5 тыс. долларов
  4. Элио Фокс – 234 тыс. долларов
  5. Параскевас Цокаридис – 167,8 тыс. долларов
  6. Патрик Секингер – 122,3 тыс. долларов

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