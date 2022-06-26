Обставив Негреану та українця: француз Пасторе здобув дебютну перемогу на WSOP

Артем Металіді зумів потрапити в призи на турнірі з Безлімітного Холдему, в якому тріумфував Джонатан Пасторе

Джонатан Пасторе виграв турнір WSOP

Розіграно черговий приз на Світовій серії покеру. Золотий браслет у турнірі з Безлімітного Холдему дістався гравцю з Франції Джонатану Пасторе.

У івент №46 за 5 тисяч доларів було здійснено 920 входів, що дозволило зібрати призовий фонд у розмірі 4,2 м. Пасторе мав середній стек перед фіналкою, проте зумів у вирішальній стадії вибити трьох опонентів.

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У хедз-апі зі Стівеном Сонгом йому допомогло відмінне розпізнавання блефу, коли у вирішальній роздачі американець пішов у олл-ін без комбінації. Це дозволило Джонатану здобути перший браслет у кар'єрі і заробив 771К.

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При цьому потрапили у призи, але не дійшли до фіналки чимало відомих гравців: Роберт Мізракі (14 місце), Ентоні Зінно (32), Джо Када (46), Даріо Саммартіно (71) та Даніель Негреану (106). Були серед призерів і українець Артем Металіді, який здобув 8 тисяч за 133 місце.

Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed NLH: