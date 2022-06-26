Обставив Негреану та українця: француз Пасторе здобув дебютну перемогу на WSOP

Розіграно черговий приз на Світовій серії покеру. Золотий браслет у турнірі з Безлімітного Холдему дістався гравцю з Франції Джонатану Пасторе.
У івент №46 за 5 тисяч доларів було здійснено 920 входів, що дозволило зібрати призовий фонд у розмірі 4,2 м. Пасторе мав середній стек перед фіналкою, проте зумів у вирішальній стадії вибити трьох опонентів.
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У хедз-апі зі Стівеном Сонгом йому допомогло відмінне розпізнавання блефу, коли у вирішальній роздачі американець пішов у олл-ін без комбінації. Це дозволило Джонатану здобути перший браслет у кар'єрі і заробив 771К.
При цьому потрапили у призи, але не дійшли до фіналки чимало відомих гравців: Роберт Мізракі (14 місце), Ентоні Зінно (32), Джо Када (46), Даріо Саммартіно (71) та Даніель Негреану (106). Були серед призерів і українець Артем Металіді, який здобув 8 тисяч за 133 місце.
Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed NLH:
- Джонатан Пасторе – 771,6 тис. доларів
- Стівен Сонг – 476,9 тис. доларів
- Тамер Алкамлі – 331,5 тис. доларів
- Еліо Фокс – 234 тис. доларів
- Параскевас Цокарідіс – 167,8 тис. доларів
- Патрік Секінгер – 122,3 тис. доларів