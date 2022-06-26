Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Ракетний удар по Києву ⚔ Відступ із Сєвєродонецька 📺 Литва проти Кремля Робота під час війни Робота під час війни
poker
СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Обставив Негреану та українця: француз Пасторе здобув дебютну перемогу на WSOP

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 червня, 16:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Артем Металіді зумів потрапити в призи на турнірі з Безлімітного Холдему, в якому тріумфував Джонатан Пасторе
Джонатан Пасторе виграв турнір WSOP
Джонатан Пасторе виграв турнір WSOP

Розіграно черговий приз на Світовій серії покеру. Золотий браслет у турнірі з Безлімітного Холдему дістався гравцю з Франції Джонатану Пасторе.

У івент №46 за 5 тисяч доларів було здійснено 920 входів, що дозволило зібрати призовий фонд у розмірі 4,2 м. Пасторе мав середній стек перед фіналкою, проте зумів у вирішальній стадії вибити трьох опонентів.

Реклама

Читайте також: Філіп Хуей втретє став тріумфатором Світової серії покеру

У хедз-апі зі Стівеном Сонгом йому допомогло відмінне розпізнавання блефу, коли у вирішальній роздачі американець пішов у олл-ін без комбінації. Це дозволило Джонатану здобути перший браслет у кар'єрі і заробив 771К.

Реклама

При цьому потрапили у призи, але не дійшли до фіналки чимало відомих гравців: Роберт Мізракі (14 місце), Ентоні Зінно (32), Джо Када (46), Даріо Саммартіно (71) та Даніель Негреану (106). Були серед призерів і українець Артем Металіді, який здобув 8 тисяч за 133 місце.

Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed NLH:

  1. Джонатан Пасторе – 771,6 тис. доларів
  2. Стівен Сонг – 476,9 тис. доларів
  3. Тамер Алкамлі – 331,5 тис. доларів
  4. Еліо Фокс – 234 тис. доларів
  5. Параскевас Цокарідіс – 167,8 тис. доларів
  6. Патрік Секінгер – 122,3 тис. доларів

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини покеру
Показати ще
Світова серія покеру
Більше про серію
покерWAGs
ДІВЧАТА ПОКЕРУ
психологія азарту
Більше статей
Основи покеру
Більше знань
Фіналка Main Event WSOP 2021
Опитування
ІМЕНИННИКИ МІСЯЦЯ
ЧЕРВЕНЬ
Тімоті Адамс
Тімоті Адамс
Джон Еспозіто
Джон Еспозіто
Деніел Колман
Деніел Колман
Джозеф Маккіен
Джозеф Маккіен
Мартін Якобсон
Мартін Якобсон
1 /2
Дні народження червня
Рейтинг
Рекордсмени по браслетах WSOP
1
Філ Хельмут
16
2
Дойл Брансон
10
3
Джонні Чен
10
4
Філ Айві
10
5
Джонні Мосс
9
6
Ерік Сайдел
9
Дивитись весь рейтинг
Poker Gifts
Що подарувати любителю покеру?
Обрати ідею
Рейтинг
Найуспішніші гравці в покер. Призові за кар'єру, $ млн:
1
Брін Кенні Брін Кенні
57.2
2
Джастін Бономо Джастін Бономо
57.1
3
Даніель Негреану Даніель Негреану
46.1
4
Стівен Чидвік Стівен Чидвік
42.7
5
Девід Пітерс Девід Пітерс
40.1
Дивитись весь рейтинг
Опитування

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти