Звездный форвард из АПЛ сразится за крупный призовой фонд в Fortnite (фото)

В начале августа Пьер-Эмерик и Вилли Обамеянги сразятся в турнире по Fortnite с призовым фондом 10 тысяч евро

Пьер-Эмерик Обамеянг сыграет с братом в Fortnite / Фото: Twitter Galaxy Racer

Известные футболисты нередко увлекаются киберспортом. К примеру, футболист сборной Украины Александр Зинченко является поклонником видеоигры Counter Strike.

Также поклонником компьютерных симуляторов является и звезда Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг. Ранее габонец участвовал в турнирах по FIFA21, а также видеоигре Formula 1. Теперь же габонца привлек популярный симулятор Fortnite.

Стало известно, что форвард лондонского клуба сыграет в выставочном матче королевской битвы Fortnite. Организатором турнира является киберспортивный клуб Galaxy Racer из ОАЭ. Соревнование пройдет 1-3 августа.

Призовой фонд составит 10 тысяч евро, а в турнире поучаствуют 150 команд. Пьер-Эмерик сыграет в одном коллективе со своим братом Вилли. В гранд-финал пройдут 24 из них.

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Поскольку это будет межрегиональное соревнование, организаторы ввели правило "домашних" и "выездных" этапов. Ожидается, что игроки будут чередовать серверы между матчами. Трансляция турнира пройдет на Twitch и YouTube.