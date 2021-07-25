Футбольный симулятор Football Manager не устоял перед феминизмом в киберспорте

Известная видеоигра добавит в свой новый выпуск режим женских команд, чтобы не создавать отдельный симулятор

Женские команды появятся в Football Manager / Фото: Football Manager

Женский футбол активно интегрируется и в киберспорт. Недавно компания Electronic Arts сообщила, что в FIFA22 появится девушка-комментатор. Ею станет экс-футболистка сборной Англии Алекс Скотт.

А вот разработчики Football Manager пошли еще дальше. Британская корпорация Sports Interactive сообщила, что в новой версии видеоигры будет добавлен режим женского футбола.

Сообщается, что студия отказалась от выпуска отдельной игры, посвященной женщинам. Вместо этого Sports Interactive создадут новые анимации, которые будут анатомически отличаться от мужских тел.

Кроме того, разработчики поменяют набор фраз, которые присутствуют больше в женском футболе, чем в мужском, а также переведут их на 19 разных языков. Дата внедрения обновления пока неизвестна.

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Отметим, что последняя версия игры Football Manager 2021 была выпущена 24 ноября 2020 года. За это время компания продала более 35 миллионов копий. В FM21 представлены 117 лиг из 52 стран со всех континентов мира.