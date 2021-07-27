Зірковий форвард з АПЛ битиметься за великий призовий фонд у Fortnite (фото)

На початку серпня П'єр-Емерік та Віллі Обамеянги битимуться в турнірі по Fortnite з призовим фондом 10 тисяч євро

П'єр-Емерік Обамеянг зіграє з братом в Fortnite / Фото: Twitter Galaxy Racer

Відомі футболісти нерідко захоплюються кіберспортом. Наприклад, футболіст збірної України Олександр Зінченко є шанувальником відеогри Counter Strike.

Також шанувальником комп'ютерних симуляторів є і зірка Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг. Раніше габонець брав участь в турнірах з FIFA21, а також відеогрі Formula 1. Тепер же габонців привернув популярний симулятор Fortnite.

Стало відомо, що форвард лондонського клубу зіграє у виставковому матчі королівської битви Fortnite. Організатором турніру є кіберспортивний клуб Galaxy Racer з ОАЕ. Змагання пройде 1-3 серпня.

Призовий фонд складе 10 тисяч євро, а в турнірі візьмуть участь 150 команд. П'єр-Емерік зіграє в одному колективі зі своїм братом Віллі. У гранд-фінал пройдуть 24 команди.

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Оскільки це буде міжрегіональне змагання, організатори ввели правило "домашніх" і "виїзних" етапів. Очікується, що гравці будуть чергувати сервери між матчами. Трансляція турніру пройде на Twitch і YouTube.