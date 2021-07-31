"Футболисты ночами играют в это дерьмо". Жозе Моуриньо разнес в пух и прах известную видеоигру

Наставник Ромы возмущен тем, что игроки увлекаются Fortnite по ночам и не готовятся к футбольным матчам

Жозе Моуриньо назвал Fortnite дерьмом / Фото: Getty Images

Fortnite становится культовым симулятором среди геймеров. Многие знаменитости участвуют в благотворительных турнирах, которые собирает многих зрителей.

Так, завтра Пьер-Эмерик Обамеянг сыграет со своим братом в турнире по Fortnite в ОАЭ. Правда, как оказалось, не все футбольные деятели в восторге от видеоигры.

Наставник Ромы Жозе Моуриньо негативно высказался о Fortnite. Главной причиной гнева стало то, что игроки отвлекаются от тренировок из-за симулятора.

"Fortnite – это кошмар. Игроки ночами не спят, играя в это дерьмо. На следующий день у них запланирован матч, а они играют. Кошмар!"

Отметим, что о выходе симулятора было объявлено компанией Epic Games в 2011 году. Смысл игры заключается в выживании в мире с зомби и другими проблемами. Fortnite предлагает геймерам три режима: Save the World, Battle Royale и Creative.