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"Футболісти ночами грають у це лайно". Жозе Моуріньо розніс в пух і прах відому відеогру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
31 липня, 13:40
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Наставник Роми обурений тим, що гравці захоплюються Fortnite ночами і не готуються до футбольних матчів
Жозе Моуріньо назвав Fortnite лайном
Жозе Моуріньо назвав Fortnite лайном / Фото: Getty Images

Fortnite стає культовим симулятором серед геймерів. Багато знаменитостей беруть участь в благодійних турнірах, які збирає багатьох глядачів.

Так, завтра П'єр-Емерік Обамеянг зіграє зі своїм братом в турнірі по Fortnite в ОАЕ. Правда, як виявилося, не всі футбольні діячі в захваті від відеогри.

Наставник Роми Жозе Моуріньо негативно висловився про Fortnite. Головною причиною гніву стало те, що гравці відволікаються від тренувань через симулятор.

"Fortnite – це кошмар. Гравці ночами не сплять, граючи в це лайно. На наступний день у них запланований матч, а вони грають. Кошмар!"

Відмітимо, що про вихід симулятора було оголошено компанією Epic Games у 2011 році. Сенс гри полягає у виживанні у світі із зомбі та іншими проблемами. Fortnite пропонує геймерам три режими: Save the World, Battle Royale та Creative.

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