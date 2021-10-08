FIFA22 поступила в продажу в Украине. Где и за сколько можно купить видеоигру

Цены на футбольный симулятор от Electronic Arts стартуют от 1649 гривен, однако крупнейшие сети продают игру дороже

FIFA22 можно уже приобрести в Украине / Фото: Getty Images

В начале октября Electronic Arts официально выпустила новый футбольный видеосимулятор FIFA22. Главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы матча. На днях же игра поступила в продажу в украинские магазины.

Где и за сколько можно купить FIFA22? Симулятор доступен в продаже практически во всех крупнейших магазинах электроники Украины.

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Средняя цена на симулятор для PS4 составляет 2000 гривен, тогда как FIFA22 для PS5 можно приобрести в среднем за 2200 гривен. Правда, есть и более дешевые предложения.

Магазин PS4 PS5 Rozetka 1999 грн 2299 грн АЛЛО 1999 грн 2299 грн Цитрус 1999 грн 2299 грн COMFY 1999 грн 2299 грн Фокстрот 1999 грн 2299 грн MOYO 1999 грн 2299 грн Brain 1999 грн - ITbox 1999 грн 2299 грн Епіцентр 1999 грн 2299 грн STYLUS 1899 грн - F.ua 1649 грн 2299 грн Gameshop 1649 грн 1849 грн МТА 1689 грн 1999 грн Retromagaz 1679 грн 1849 грн Touch 1659 грн 1719 грн Qwertyshop 1663 грн 1795 грн

Отметим, что ранее FIFA опубликовала 22 лучших игрока по версии видеосимулятора. В нем также стали доступны Динамо и Шахтер, а также впервые в игре появится сборная Украины.