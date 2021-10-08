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FIFA22 поступила в продажу в Украине. Где и за сколько можно купить видеоигру

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
8 октября, 17:45
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Цены на футбольный симулятор от Electronic Arts стартуют от 1649 гривен, однако крупнейшие сети продают игру дороже
FIFA22 можно уже приобрести в Украине
FIFA22 можно уже приобрести в Украине / Фото: Getty Images

В начале октября Electronic Arts официально выпустила новый футбольный видеосимулятор FIFA22. Главной фишкой симулятора стала технология HyperMotion, с помощью которой в игре появились новые анимации и ракурсы матча. На днях же игра поступила в продажу в украинские магазины.

Где и за сколько можно купить FIFA22? Симулятор доступен в продаже практически во всех крупнейших магазинах электроники Украины.

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Средняя цена на симулятор для PS4 составляет 2000 гривен, тогда как FIFA22 для PS5 можно приобрести в среднем за 2200 гривен. Правда, есть и более дешевые предложения.

МагазинPS4PS5
Rozetka1999 грн2299 грн
АЛЛО1999 грн2299 грн
Цитрус1999 грн2299 грн
COMFY1999 грн2299 грн
Фокстрот1999 грн2299 грн
MOYO1999 грн2299 грн
Brain1999 грн-
ITbox1999 грн2299 грн
Епіцентр1999 грн2299 грн
STYLUS1899 грн-
F.ua1649 грн2299 грн
Gameshop1649 грн1849 грн
МТА1689 грн1999 грн
Retromagaz1679 грн1849 грн
Touch1659 грн1719 грн
Qwertyshop1663 грн1795 грн

Отметим, что ранее FIFA опубликовала 22 лучших игрока по версии видеосимулятора. В нем также стали доступны Динамо и Шахтер, а также впервые в игре появится сборная Украины.

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