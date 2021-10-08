FIFA22 надійшла у продаж в Україні. Де і за скільки можна купити відеогру

На початку жовтня Electronic Arts офіційно випустила новий футбольний відеосимулятор FIFA22. Головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'явилися нові анімації та ракурси матчу. Днями ж гра надійшла в продаж в українські магазини.
Де і за скільки можна купити FIFA22? Симулятор доступний у продажу практично у всіх найбільших магазинах електроніки України.
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Середня ціна на симулятор для PS4 становить 2000 гривень, тоді як FIFA22 для PS5 можна придбати в середньому за 2299 гривень. Правда, є й дешевші пропозиції.
|Магазин
|PS4
|PS5
|Rozetka
|1999 грн
|2299 грн
|АЛЛО
|1999 грн
|2299 грн
|Цитрус
|1999 грн
|2299 грн
|COMFY
|1999 грн
|2299 грн
|Фокстрот
|1999 грн
|2299 грн
|MOYO
|1999 грн
|2299 грн
|Brain
|1999 грн
|-
|ITbox
|1999 грн
|2299 грн
|Епіцентр
|1999 грн
|2299 грн
|STYLUS
|1899 грн
|-
|F.ua
|1 649 грн
|2299 грн
|Gameshop
|1649 грн
|1849 грн
|МТА
|Ціна: 1689 грн
|1999 грн
|Retromagaz
|1679 грн
|1849 грн
|Touch
|1659 грн
|1719 гривень
|Qwertyshop
|+1663 грн
|1795 грн
Відзначимо, що раніше FIFA опублікувала 22 найкращих гравці за версією відеосимулятора. У ньому також стали доступні Динамо і Шахтар, а також вперше в грі з'явиться збірна України.