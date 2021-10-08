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FIFA22 надійшла у продаж в Україні. Де і за скільки можна купити відеогру

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
8 жовтня, 17:45
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Ціни на футбольний симулятор від Electronic Arts стартують від 1649 гривень, проте найбільші мережі продають гру дорожче
FIFA22 можна вже придбати в Україні
FIFA22 можна вже придбати в Україні / Фото: Getty Images

На початку жовтня Electronic Arts офіційно випустила новий футбольний відеосимулятор FIFA22. Головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'явилися нові анімації та ракурси матчу. Днями ж гра надійшла в продаж в українські магазини.

Де і за скільки можна купити FIFA22? Симулятор доступний у продажу практично у всіх найбільших магазинах електроніки України.

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Середня ціна на симулятор для PS4 становить 2000 гривень, тоді як FIFA22 для PS5 можна придбати в середньому за 2299 гривень. Правда, є й дешевші пропозиції.

Магазин PS4 PS5
Rozetka 1999 грн2299 грн
АЛЛО 1999 грн2299 грн
Цитрус 1999 грн2299 грн
COMFY 1999 грн2299 грн
Фокстрот 1999 грн2299 грн
MOYO 1999 грн2299 грн
Brain 1999 грн-
ITbox 1999 грн2299 грн
Епіцентр 1999 грн2299 грн
STYLUS 1899 грн-
F.ua 1 649 грн2299 грн
Gameshop 1649 грн1849 грн
МТА Ціна: 1689 грн1999 грн
Retromagaz 1679 грн1849 грн
Touch 1659 грн1719 гривень
Qwertyshop +1663 грн1795 грн

Відзначимо, що раніше FIFA опублікувала 22 найкращих гравці за версією відеосимулятора. У ньому також стали доступні Динамо і Шахтар, а також вперше в грі з'явиться збірна України.

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