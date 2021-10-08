FIFA22 надійшла у продаж в Україні. Де і за скільки можна купити відеогру

Ціни на футбольний симулятор від Electronic Arts стартують від 1649 гривень, проте найбільші мережі продають гру дорожче

FIFA22 можна вже придбати в Україні / Фото: Getty Images

На початку жовтня Electronic Arts офіційно випустила новий футбольний відеосимулятор FIFA22. Головною фішкою симулятора стала технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'явилися нові анімації та ракурси матчу. Днями ж гра надійшла в продаж в українські магазини.

Де і за скільки можна купити FIFA22? Симулятор доступний у продажу практично у всіх найбільших магазинах електроніки України.

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Середня ціна на симулятор для PS4 становить 2000 гривень, тоді як FIFA22 для PS5 можна придбати в середньому за 2299 гривень. Правда, є й дешевші пропозиції.

Магазин PS4 PS5 Rozetka 1999 грн 2299 грн АЛЛО 1999 грн 2299 грн Цитрус 1999 грн 2299 грн COMFY 1999 грн 2299 грн Фокстрот 1999 грн 2299 грн MOYO 1999 грн 2299 грн Brain 1999 грн - ITbox 1999 грн 2299 грн Епіцентр 1999 грн 2299 грн STYLUS 1899 грн - F.ua 1 649 грн 2299 грн Gameshop 1649 грн 1849 грн МТА Ціна: 1689 грн 1999 грн Retromagaz 1679 грн 1849 грн Touch 1659 грн 1719 гривень Qwertyshop +1663 грн 1795 грн

Відзначимо, що раніше FIFA опублікувала 22 найкращих гравці за версією відеосимулятора. У ньому також стали доступні Динамо і Шахтар, а також вперше в грі з'явиться збірна України.