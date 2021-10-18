Гра
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодування Саакашвілі Рішення РНБО Рішення РНБО
СЬОГОДНІ Гра Кіберспорт

Побоялися мапи з Кримом? Українських чемпіонів світу одягли у футболки збірної Росії (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 жовтня, 12:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На Іллю Мулярчука та Мирослава Колпакова з кіберкоманди Team Spirit одягли чужу екіпіровку після тріумфу на чемпіонаті світу з Dota 2
На українців з Team Spirit одягли футболки збірної Росії
На українців з Team Spirit одягли футболки збірної Росії

Вчора в Бухаресті завершився чемпіонат світу з Dota 2. Найкращою командою івенту The International 10 став колектив Team Spirit з Росії.

Команда Айрата Газієва зуміла в гранд-фіналі здолати фаворита змагання PSG.LGD з рахунком 3:2. У команді також є двоє українців – Ілля "Yatoro" Мулярчук і Мирослав "Mira" Колпаков.

Реклама

Відео вирішальної гри між Team Spirit та PSG.LGD:

Після успіху футбольна збірна Росії привітала Team Spirit на своїй сторінці в Twitter. Правда, прикріплена фотографія викликала резонанс в коментарях.

Image

Реклама

На ній кіберкоманда зображена в футболках збірної Росії, в тому числі і двоє українців. Користувачі в коментарях звернули на це увагу: хтось попросив виправити помилку, хтось іронізував з цього приводу. Реакція самих хлопців поки невідома.

Один з користувачів запропонував одягнути на Іллю і Мирослава футболки збірної України. Однак є сумніви, що адміністратори сторінки збірної Росії використовують футболки нашої національної команди з Кримом на мапі України.

Реклама

Новая форма сборной Украины

Відмітимо, що за перемогу на The International 10 кіберспортивна команда отримала 18,2 мільйона доларів. Це вже не перший тріумф на турнірі колективу з СНД. У першому розіграші TI у 2011 році перемогла українська команда NAVI, до якої також входили представники з Росії.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Кіберспорт
Чемпионат мира по Dota 2
Новини The International 10
Трейлер FIFA22
Музbка из FIFA22
Опитування
Гра
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти