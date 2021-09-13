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Мессі та Роналду більше не разом! Названі гравці FIFA22 з найвищим рейтингом (фото)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
13 вересня, 20:25
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Роберт Левандовскі обігнав Кріштіану і отримав другий рейтинг у FIFA. Найкращим же залишається форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі
Мессі та Роналду - в топ-трійці найбільш рейтингових гравців FIFA22
Мессі та Роналду - в топ-трійці найбільш рейтингових гравців FIFA22

Вже зовсім скоро світ побачить новий футбольний симулятор FIFA22 . Офіційний реліз відеогри від компанії Electronic Arts відбудеться 1 жовтня.

Тим часом, EA опублікувала список 22-х кращих гравців FIFA22. На вершині рейтингу опинилися новачок ПСЖ Ліонель Мессі, а також форвард Баварії Роберт Левандовскі. У аргентинця рейтинг 93, у поляка – 92.

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Ще чотири гравці виявилися з рейтингом 91, серед яких новоспечений гравець Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду, а також зірки ПСЖ Неймар і Кіліан Мбаппе. Всього ж рейтинг 90 і вище отримали 11 гравців.

Гравець Клуб Рейтинг +/-
1Ліонель МессіПСЖ93
2Роберт ЛевандовскіБаварія92⬆️
3Кріштіану РоналдуМанчестер Юнайтед91⬇️
4НеймарПСЖ91
5Кевін Де БрюйнеМанчестер Сіті91
6Кіліан МбаппеПСЖ91⬆️
7Ян ОблакАтлетіко91
8Харрі КейнТоттенхем90⬆️
9Нголо КантеЧелсі90⬆️
10Марк-Андре тер ШтегенБарселона90
11Мануель НойерБаварія90⬆️
12Мохаммед СалахЛіверпуль89⬇️
13Сон Хин МінТоттенхем89⬆️
14Джанлуїджі ДоннаруммаПСЖ89⬆️
15КаземіроРеал89
16Аліссон БеккерЛіверпуль89⬇️
17Карім БенземаРеал89
18Садіо МанеЛіверпуль89⬇️
19ЕдерсонМанчестер Сіті89⬆️
20Йозуа КімміхБаварія89⬆️
21Вірджіл ван ДейкЛіверпуль89⬇️
22Тібо КуртуаРеал89
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До слова, FIFA22 піднесе сюрпризи і для українських гравців. У новому симуляторі можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.

Зіграти за збірну України можна буде у новенькій FIFA22
Зіграти за збірну України можна буде у новенькій FIFA22 / Фото: УАФ

Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу.

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Правда, дана фішка не буде доступна на ПК, оскільки не всі комп'ютери можуть технічно її потягнути. Очікується, що демоверсія FIFA22 з'явиться раніше 15 вересня.

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