Моє місто під обстрілом: спортсмен називав Крим російським, а тепер скаржиться на атаку РФ

Сьогодні вночі РФ розпочала війну проти України з бомбардування мирних міст. Обстріляли в тому числі й столицю нашої країни – Київ.
Уродженець Києва Костильов зараз перебуває у Польщі, де проходить турнір IEM Katowice 2022. Але залишитися осторонь війни він не зміг.
"Моє місто під обстрілом. Прямо, #####, зараз", – написав S1mple у Twitter.
Найсумніше те, що якийсь час тому Костильов визнавав, що окупований Крим належить Росії.
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Тоді активіст Сергій Стерненко заявляв, що кіберспортсмен має відповісти за свої слова за статтею 110 КК: "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України".
Костильов входить до команди Natus Vincere (NaVi), яка складена з геймерів України та Росії. Він є лідером команди та одним з найкращих у світі.
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