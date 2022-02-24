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Моє місто під обстрілом: спортсмен називав Крим російським, а тепер скаржиться на атаку РФ

Павло Василенко Павло Василенко Редактор Спорт Сьогодні
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24 лютого, 10:34
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Відомий український кіберспортсмен Олександр Костильов, який виступає під ніком S1mple, відреагував на атаку Росії на українські міста
Зірка кіберспорту відреагувала на обстріл українських міст
Зірка кіберспорту відреагувала на обстріл українських міст / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі РФ розпочала війну проти України з бомбардування мирних міст. Обстріляли в тому числі й столицю нашої країни – Київ.

Уродженець Києва Костильов зараз перебуває у Польщі, де проходить турнір IEM Katowice 2022. Але залишитися осторонь війни він не зміг.

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"Моє місто під обстрілом. Прямо, #####, зараз", – написав S1mple у Twitter.

Найсумніше те, що якийсь час тому Костильов визнавав, що окупований Крим належить Росії.

Тоді активіст Сергій Стерненко заявляв, що кіберспортсмен має відповісти за свої слова за статтею 110 КК: "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України".

Костильов входить до команди Natus Vincere (NaVi), яка складена з геймерів України та Росії. Він є лідером команди та одним з найкращих у світі.

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