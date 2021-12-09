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Український кіберспортсмен виграв 358 тисяч у покер – розкрито секрет успіху

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 грудня, 18:30
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Колишній тренер NAVI з Counter-Strike Михайло Благін грає в покер з 2005 року, а у вихідні йому підкорився онлайн-турнір Tremzin's High Roller KO
Михайло Благін виграв солідну суму в покер
Михайло Благін виграв солідну суму в покер / Фото: PokerMatch

На вихідних PokerMatch провів крутий турнір Tremzin's High Roller KO із призовим фондом 3 мільйони гривень. Його переможцем став відомий український кіберспортсмен Михайло Благін під ніком lambaw0w.

Хлопець зумів заробити 358,4 тисячі гривень завдяки першому місцю та численним нокаутам суперників. В інтерв'ю PokerMatch Михайло поділився своїм враженням від івенту.

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"На PokerMatch я в основному граю кеш, турніри став підключати недавно. І ось зіткнувся з такою практикою, що можна робити кілька входів. Зробив три входи і спочатку сказав собі, що буду обережнішим.

Все-таки раніше в турнірах з реентрі я грав агресивно і не зберігав фішки. Почуття вседозволеності було, але не цього разу. Ну і, звичайно, скажу, що за всю мою кар'єру я не бачив, щоби так заходила карта. Особливо на ранній стадії турніру.

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Протягом перших двох годин було дуже сильно. Я стільки валетів ніколи не бачив. На стартовому етапі це відіграло істотну роль, адже це нокаут-турнір, люди починають трохи ширше закривати.

Перші дві години мені не доводилося цього робити, картка заходила просто нереально. Якоїсь миті, коли зробив уже 3-4 баунті, зрозумів, що нокаути – не ключовий момент для мене. Найкраще грати на перемогу.

Раніше я спеціалізувався на турнірах на 100-200 людина. За цим фінальним столом у мене було чітке розуміння, що якщо я виграю фліп та отримаю потрібний стек, то, швидше за все, не відчуватиму проблем. Досвіду в мене було достатньо. Я виграв ключове виставлення з АК проти кількох дев'яток. Десь пощастило, звісно".

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Крім того, Благін згадав, як підсів на покер: "Це було у 2005 році. Я брав участь у турнірі з Counter-Strike у Сінгапурі. Тоді я побачив уперше, як діти грають у покер. Фішки, карти – це все було дуже цікаво. Спробував і сам.

Михаил Kane Благин:

Ми грали з німцями, росіянами та українцями. При цьому мені якось вдалося обіграти тих хлопців у турнірі, і, звичайно, з'явилося відчуття, що буде легко й надалі. Був період років 5-6 тому, коли я серйозно працював над грою.

Але в якийсь момент визнав, що я неправильно працював над психологією та деякими іншими моментами і вирішив відійти від покеру. Якби не карантин, то, напевно, все так і залишалося б, але в цій ситуації виявилося, що покер – це дуже крута розвага".

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