Игра
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Илон Маск, Джефф Безос или Марк Цукерберг: кто и когда станет первым триллионером?

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 07:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Букмекеры спрогнозировали имя первого человека, чье состояние превысит 1 трлн долларов США. Рассказываем подробнее о фаворитах
Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос - среди самых богатых людей планеты
Марк Цукерберг, Илон Маск и Джефф Безос - среди самых богатых людей планеты

Букмекерские компании любят принимать ставки не только на спортивные события, но и на политические и социальные в том числе. К примеру, ранее мы рассказывали о фаворитах на выборах Президента Украины в 2024 году.

Не проходят компании мимо финансовой тематики. Ежемесячно престижный журнал Forbes обновляет список самых богатых людей мира. Причем издание корректирует цифры в реальном времени, в зависимости от изменения акций компаний.

Реклама

Читайте также: Когда будет построено метро на Троещину и какие станции

Постепенно состояние самого богатого человека в мире поднимается. К примеру, в 2000 году рейтинг возглавлял Билл Гейтс с 60 млрд, а в 2011 году Карлос Слим имел состояние 73 миллиарда. Уже через семь лет (2018) рейтинг возглавил Джефф Безос, у которого насчитали 112 миллиардов долларов.

Нынче же рейтинг возглавляет Илон Маск, чье состояние оценивается аж в 218 миллиардов. Кажется, что цифра постепенно приближается к 1 триллиону, поэтому букмекеры предложили любителям ставок спрогнозировать, кто же станет первым триллионером в мире.

Реклама

Лидером глобального рынка по итогам первого полугодия стала Tesla (на фото: глава компании Илон Маск) — 15% доли рынка. Коллаж: "Сегодня"
Лидером глобального рынка по итогам первого полугодия стала Tesla (на фото: глава компании Илон Маск) — 15% доли рынка. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS/Mike Blake/Tingshu Wang

Эксперты считают, что это произойдет не ранее 2026 года. Фаворитом в этой гонке считается именно основатель компаний Tesla и SpaceX. На Илона Маска выставлен коэффициент 1.65. Его главным конкурентом считается создатель Amazon Джефф Безос (2.20).

При этом уроженец Альбукерке нынче идет третьим в рейтинге с состоянием 165 миллиардов. А вот на генерального директора компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ставки не принимаются. Хотя сейчас он и его семья владеют 186 миллиардами.

Реклама
ИМЯКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬГЛАВНЫЙ АКТИВСОСТОЯНИЕ
Илон Маск1.6552%Tesla, SpaceX218 млрд
Джефф Безос2.2035%Amazon165 млрд
Билл Гейтс20.003,5%Microsoft130 млрд
Ларри Пейдж20.003,5%Google111 млрд
Марк Цукерберг25.003%Facebook104 млрд
Стив Балмер30.002%Microsoft95 млрд

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Букмекер
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ

Египет

30 янв

18:00

Марокко

3.30

2.90

2.48

Полесье

3 февр

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металлист

4 февр

19:00

Черноморец

2.15

3.90

2.90
Опрос
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять