Ілон Маск, Джефф Безос чи Марк Цукерберг: хто і коли стане першим трильйонером?

Букмекери спрогнозували ім'я першої людини, стан якої перевищить 1 трлн доларів США. Розповідаємо докладніше про фаворитів

Марк Цукерберг, Ілон Маск та Джефф Безос - серед найбагатших людей планети

Букмекерські компанії люблять приймати ставки не лише на спортивні події, а й на політичні та соціальні в тому числі. Наприклад, раніше ми розповідали про фаворитах на виборах Президента України у 2024 році .

Не проходять компанії повз фінансову тематику. Щомісяця престижний журнал Forbes оновлює список найбагатших людей світу. Причому видання коригує цифри реального часу, залежно від зміни акцій компаній.

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Поступово стан найбагатшої людини у світі піднімається. Наприклад, у 2000 році рейтинг очолював Білл Гейтс із 60 млрд, а у 2011 році Карлос Слім мав статки 73 мільярди. Вже за сім років (2018) рейтинг очолив Джефф Безос, у якого нарахували 112 мільярдів доларів.

Нині ж рейтинг очолює Ілон Маск, чий стан оцінюється аж у 218 мільярдів. Здається, що цифра поступово наближається до 1 трильйона, тому букмекери запропонували любителям ставок спрогнозувати, хто стане першим трильйонером у світі.

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Лідером глобального ринку за підсумками першого півріччя стала Tesla (на фото: глава компанії Ілон Маск) – 15% частки ринку. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS/Mike Blake/Tingshu Wang

Експерти вважають, що це станеться не раніше 2026 року. Фаворитом у цій гонці називається саме засновник компаній Tesla та SpaceX. На Ілона Маска виставлено коефіцієнт 1.65. Його головним конкурентом вважається творець Amazon Джефф Безос (2.20).

При цьому уродженець Альбукерке нині йде третім у рейтингу зі статками 165 мільярдів. А ось на генерального директора компанії Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно ставки не приймаються. Хоча зараз він та його сім'я володіють 186 мільярдами.

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