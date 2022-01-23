Коли буде збудовано метро на Троєщину та які станції – несподіваний прогноз

Шанси побачити станції метро на Троєщині до 2024 року не перевищують 20%. Прогноз букмекерів на будівництво Подільсько-Вігурівської лінії

Жителі Троєщини вже давно чекають на будівництво лінії метро на їх масив

Будівництво метро на житловому масиві Троєщина залишається однією з головних проблем у Києві. Через погану транспортну розв'язку жителі району щодня тонуть у пробках на шляху до роботи і додому.

Влітку у КМДА обіцяли, що до кінця 2021 року буде відкрито Подільсько-Воскресенський міст через річку Дніпро, після чого розпочнеться будівництво нової лінії метро. Але міст на початку 2022 ще не відкритий. Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що на кінець минулого року споруда була готова на 90%..

Реклама

Тим не менш, букмекери продовжують передбачати, коли ж відкриється метро на Троєщину. На їхню думку, це відбудеться не раніше 2024 року. Коефіцієнт на те, що мешканці самого населеного масиву Києва зможуть користуватися підземкою до 01.01.2024, дорівнює 5.00 (ймовірність – 20%).

Читайте також: Експерт розповів про перебіг будівництва метро на Троєщину

Реклама

Очікується, що на масив буде прокладено нову лінію метро – Подільсько-Вігурівську. Вона має пов'язати Троєщину із Солом'янським районом та аеропортом "Київ". За прогнозами, у первісному вигляді лінія складатиметься з 14 станцій: