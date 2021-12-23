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СЬОГОДНІ Гра Новини покеру

Три лайфхаки, як покращити гру в покер. Поради від чемпіона світу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 грудня, 20:40
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Один із найкращих покеристів України Михайло Гутий поділився порадами, як можна проапгрейдити свій скілл
Михайло Гутий – амбасадор PokerMatch
Михайло Гутий – амбасадор PokerMatch

Багато гравців-початківців у покер задаються питанням, як можна покращити свою гру. За порадою заведено звертатися до професіоналів, які вже досягли в покері певного успіху.

Наприклад, рекордсмен із золотих браслетів WSOP Філ Хельмут на кожен Main Event серії приходить в якомусь косплейному образі в оточенні красунь. Інші воліють йогу або заняття спортом перед грою в покер.

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Своїми порадами щодо покращення гри в покер поділився амбасадор PokerMatch та один із найкращих покеристів України Михайло Гутий.

1. Розігрів

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Є класний лайфхак нстрою перед грою, такий собі розігрів спортсмена. За півгодини до ігрової сесії я дивлюсь якісь покерні відео: розбір роздач або повтори фіналок. Не буде зайвим покращити покерний софт.

2. Невдача

Невдача – це частина гри. Без цього покер просто неможливий. Якщо це прийняти, а десь навіть і віднестися з гумором, грати стане легше. Пам'ятайте, що покер не та гра, де ти можеш вигравати кожну сесію.

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3. Перерва

Не забувай витрачати п'ятихвилинні перерви з розумом. Мої перерви – це невеликий кросфіт: віджатися, підтягнутися, присісти. Відмінний варіант для підтримки тонусу.

Гутий відомий у нашій країні, а й у всьому світі. Вже понад сім років Михайло потрапляє у призи на найбільших серіях світу.

У 2018 році Гутому підкорилася одна з головних вершин у світі покеру. На турнірі серії WSOP Europe у Розвадові українець виграв золотий браслет, тріумфувавши в івенті Turbo Bounty Hunter

Крім того, у складі Національної збірної України покерист із Луцька став чемпіоном світу з матч-покеру та найкращим гравцем Кубка Націй-2020.

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4
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9
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1
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57.1
2
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56.9
3
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