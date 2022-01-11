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Хто після Зеленського: названий фаворит на виборах президента України 2024 року

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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11 січня, 06:30
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Букмекери вже приймають ставки на наступного главу держави. Серед фаворитів – ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, а також мер Києва Віталій Кличко
Хто стане наступним президентом України?
Хто стане наступним президентом України?

31 березня 2024 року в Україні мають відбутися сьомі за рахунком вибори президента України. Саме цього року закінчиться п'ятирічний строк нинішнього головнокомандувача країни, яким 2019 року став Володимир Зеленський.

Практично щомісяця з'являються нові рейтинги та соцопитування підтримки політиків на найближчих виборах. Так, лідером грудневого рейтингу є чинний президент Володимир Зеленський. Проте з кожним місяцем рівень його підтримки падає.

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Не відстають від соцопитувань та букмекерські компанії, адже люди люблять робити ставки не лише на спортивні події. Тож не дивно, що вже з'явилися котирування на президентські вибори 2024 року.

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Згідно з цифрами Parimatch, найбільші шанси справді має Володимир Зеленський. Коефіцієнт на те, що чинний президент залишиться на другий строк, дорівнює 2.50.

Його головними конкурентами є ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков (5.00) та п'ятий президент України Петро Порошенко (6.00).

КАНДИДАТ КОТУВАННЯ ІМОВІРНІСТЬ
Володимир Зеленський 2.5031%
Дмитро Разумков 5.0015%
Петро Порошенко 6.0013%
Юлія Тимошенко 10.008%
Юрій Бойко 10.008%
Віталій Кличко 12.006%
Ігор Смєшко 15.004%
Арсен Аваков 25.003,2%
Денис Шмигаль 25.003,2%
Анатолій Гриценко 25.003,2%
Дмитро Гордон 50.001,6%
Анатолій Шарій 50.001,6%
Олег Ляшко 200.000,4%
Ольга Полякова 250.000,2%

Нагадаємо, що Володимир Зеленський став президентом України 2019 року, вигравши у другому турі голосування у чинного на той момент глави держави Петра Порошенка За колишнього актора студії "Квартал-95" віддали свої голоси 73,22% виборців, тоді як за його опонента 24,45%.

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