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Знову фаворити! Букмекери пророкують Україні перемогу на Кубку націй

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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23 травня, 16:41
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Наша команда має всі шанси захистити титул чемпіона світу з матч-покеру. Розповідаємо про котирування букмекерів на Кубок Націй
Збірна України вже вигравала на Кубку Націй з матч-покеру
Збірна України вже вигравала на Кубку Націй з матч-покеру / Фото: PokerMatch

Сьогодні у Північній Македонії стартує Кубок націй з матч-покеру. Участь у ньому візьме і збірна України, яка захищатиме звання чемпіона.

Турнір пройде з 23 по 27 травня у Північній Македонії у місті Гевгелія. Окрім України, зіграють на Кубку націй ще 13 команд. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на підсумкову перемогу.

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На їхню думку, збірна України є одним із фаворитів Nations Cup. Коефіцієнт на тріумф нашої команди складає 7:00. Така ж ймовірність перемоги і у Німеччини з Литвою:

  • Україна – 7.00
  • Німеччина – 7.00
  • Литва – 7.00
  • Австрія – 8.00
  • Ізраїль – 8.00
  • Індія – 11.00
  • Ісландія – 11.00
  • Сингапур – 11.00
  • Італія – 15.00
  • Швейцарія – 15.00
  • Казахстан – 15.00
  • Естонія – 15.00
  • Монголія – 15.00
  • Північна Македонія – не приймаються ставки

Зазначимо, що капітаном нашої команди є Артем Кобилинський. Загалом до складу збірної увійде 7 гравців. Крім Артема, у ній зіграють Ганна Мазно, Володимир Дрокін, Іванна Соя, Василь Забродський, Олександр Петрик та Ігор Котик.

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Нагадаємо, що наша збірна двічі підкорювала КН з матч-покеру. Вперше Україна виступила на Кубку націй у 2019 році та виграла його. А за рік нашій команді вдалося захистити титул!

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