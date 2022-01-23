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Когда будет построено метро на Троещину и какие станции – неожиданный прогноз

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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23 января, 17:34
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Шансы увидеть станции метро на Троещине до 2024 года не превышают даже 20%. Прогноз букмекеров на строительство Подольско-Вигуровской линии
Жители Троещины уже давно ждут строительство линии метро на их массив
Жители Троещины уже давно ждут строительство линии метро на их массив

Строительство метро на жилой массив Троещина остается одной из главных проблем в Киеве. Из-за плохой транспортной развязки жители района ежедневно тонут в пробках по пути на работу и домой.

Летом в КГГА обещали, что к концу 2021 года будет открыт Подольско-Воскресенский мост через реку Днепр, после чего начнется строительство новой линии метро. Но мост в начале 2022-го еще не открыт. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что на конец прошлого года сооружение было готово на 90%.

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Файл:Подольско-Воскресенский мост, октябрь 2019.jpg — Википедия

Тем не менее, букмекеры продолжают предсказывать, когда же откроется метро на Троещину. По их мнению, это произойдет не ранее 2024 года. Коэффициент на то, что жители самого населенного массива Киева смогут пользоваться подземкой до 01.01.2024, равен 5.00 (вероятность – 20%).

Читайте также: Эксперт рассказал о ходе строительства метро на Троещину

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Ожидается, что на массив будет проложена новая линия метро – Подольско-Вигуровская. Она должна связать Троещину с Соломенским районом и аэропортом "Киев". По прогнозам, в первоначальном виде линия будет состоять из 14 станций:

  • Кольцевая дорога
  • Аэропорт
  • Чоколовская
  • Соломенская площадь
  • Вокзальная (пересадка на красную линию)
  • Площадь Победы
  • Глубочицкая (пересадка на зеленую линию)
  • Подольская (пересадка на синюю линию)
  • Судостроительная
  • Труханов остров
  • Залив Десенка
  • Радужная
  • Бульвар Перова
  • Братиславская

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