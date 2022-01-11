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Кто после Зеленского: назван фаворит на выборах президента Украины 2024 года

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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11 января, 06:30
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Букмекеры уже принимают ставки на следующего главу государства. Среди фаворитов – экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также мэр Киева Виталий Кличко
Кто станет следующим президентом Украины?
Кто станет следующим президентом Украины?

31 марта 2024 года в Украине должны пройти седьмые по счету выборы президента Украины. Именно в этом году истечет пятилетний срок нынешнего главнокомандующего страны, коим в 2019 году стал Владимир Зеленский.

Практически каждый месяц появляются новые рейтинги и соцопросы поддержки политиков на ближайших выборах. Так, лидером декабрьского рейтинга является действующий президент Владимир Зеленский, однако с каждым месяцем уровень его поддержки падает.

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Не отстают от соцопросов и букмекерские компании, ведь люди любят делать ставки не только на спортивные события. Поэтому неудивительно, что уже появились котировки на президентские выборы 2024 года.

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Согласно цифрам Parimatch, наибольшие шансы действительно имеет Владимир Зеленский. Коэффициент на то, что действующий президент останется на второй срок, равен 2.50.

Его главными конкурентами видятся экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (5.00) и пятый президент Украины Петр Порошенко (6.00).

КАНДИДАТКОТИРОВКИВЕРОЯТНОСТЬ
Владимир Зеленский2.5031%
Дмитрий Разумков5.0015%
Петр Порошенко6.0013%
Юлия Тимошенко10.008%
Юрий Бойко10.008%
Виталий Кличко12.006%
Игорь Смешко15.004%
Арсен Аваков25.003,2%
Денис Шмыгаль25.003,2%
Анатолий Гриценко25.003,2%
Дмитрий Гордон50.001,6%
Анатолий Шарий50.001,6%
Олег Ляшко200.000,4%
Ольга Полякова250.000,2%

Напомним, что Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, выиграв во втором туре голосования у действующего на тот момент главы государства Петра Порошенко. За бывшего актера студии "Квартал-95" отдали свои голоса 73,22% избирателей, тогда как за его оппонента – 24,45%.

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