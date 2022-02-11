Игра
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Игра Букмекер

Большунов против Клебо: где смотреть лыжные гонки на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 06:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россиянин и норвежец – среди главных претендентов на золото в гонке на 15 км классическим стилем. Прогноз букмекеров на исход их дуэли
Большунов и Клебо - среди главных фаворитов лыжных гонок на 15 км
Большунов и Клебо - среди главных фаворитов лыжных гонок на 15 км / Фото: Getty Images

Олимпиада в Пекине в самом разгаре. Сегодня будет разыграно семь комплектов медалей, в том числе и в лыжных гонках на 15 км классическим стилем. На старт выйдут мужчины из 49 разных стран. Начало гонки – в 9:00 по киевскому времени.

Основное внимание будет приковано к фаворитам соревнования – россиянину Александру Большунову и норвежцу Йоханнесу Клебо. Тем временем, букмекеры оценили шансы спортсменов на успех.

Реклама

Читайте также: Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы у Юлии Джимы

По мнению Parimatch, главным фаворитом является представитель ОКР Александр Большунов. Коэффициент на его победу равен 1.70. Правда, его главным конкурентом видится вовсе не Клебо, за которого дают 7.00.

Британский лыжник не верит в чистую победу россиянина Большунова
Британский лыжник не верит в чистую победу россиянина Большунова / Фото: REUTERS

Реклама

На втором месте в рейтинге главных кандидатов расположился финн Ийво Нисканен (2.15). Напомним, что год назад произошел скандал с участием Большунова и Клебо. Во время полуфинала "Ски Тура" россиянин упал из-за норвежца Крюгера, а в итоге гонку выиграл Клебо.

К слову, сегодня в гонке примут участие двое украинцев – Руслан Перехода и Алексей Квасовский. Правда, букмекеры не выставили котировки на их возможный успех.

Отметим, что Украина не прогнозируют ни одной медали на Олимпийских Играх. В прямой трансляции лыжные гонки будут доступны на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.

Реклама
Олимпиаду-2022
смотрите на olltv
Смотреть

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости букмекеров
Показать еще
Покер
Новости покера
Казино
Новости казино
психология азарта
Больше советов
Киберспорт
Новости киберспорта
Игры разума
Все новости
Последние новости
Показать еще
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Челси

Завтра

18:30

Палмейрас

1.66

3.86

5.75
Опрос
Премьер Лига ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Игра
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять