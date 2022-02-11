Большунов против Клебо: где смотреть лыжные гонки на Олимпиаде-2022 и кто фаворит

Россиянин и норвежец – среди главных претендентов на золото в гонке на 15 км классическим стилем. Прогноз букмекеров на исход их дуэли

Большунов и Клебо - среди главных фаворитов лыжных гонок на 15 км / Фото: Getty Images

Олимпиада в Пекине в самом разгаре. Сегодня будет разыграно семь комплектов медалей, в том числе и в лыжных гонках на 15 км классическим стилем. На старт выйдут мужчины из 49 разных стран. Начало гонки – в 9:00 по киевскому времени.

Основное внимание будет приковано к фаворитам соревнования – россиянину Александру Большунову и норвежцу Йоханнесу Клебо. Тем временем, букмекеры оценили шансы спортсменов на успех.

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По мнению Parimatch, главным фаворитом является представитель ОКР Александр Большунов. Коэффициент на его победу равен 1.70. Правда, его главным конкурентом видится вовсе не Клебо, за которого дают 7.00.

Британский лыжник не верит в чистую победу россиянина Большунова / Фото: REUTERS

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На втором месте в рейтинге главных кандидатов расположился финн Ийво Нисканен (2.15). Напомним, что год назад произошел скандал с участием Большунова и Клебо. Во время полуфинала "Ски Тура" россиянин упал из-за норвежца Крюгера, а в итоге гонку выиграл Клебо.

К слову, сегодня в гонке примут участие двое украинцев – Руслан Перехода и Алексей Квасовский. Правда, букмекеры не выставили котировки на их возможный успех.

Отметим, что Украина не прогнозируют ни одной медали на Олимпийских Играх. В прямой трансляции лыжные гонки будут доступны на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.