Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 и какие шансы у Юлии Джимы

Сегодня состоится женский спринт по биатлону на 7,5 км, в котором примут участие сразу три украинки. Прогноз букмекеров на их успех на Олимпийских Играх

Юлия Джима / Фото: Getty Images

В прошлую пятницу в Пекине начались зимние Олимпийские Игры-2022. Около трех тысяч участников приехали в Китай, чтобы разыграть 109 комплектов медалей.

Нашу команду представят 45 спортсменов, хотя их шансы на медали низки. Букмекеры считают, что Украина не возьмет ни одной медали на Олимпийских Играх. Одна из главных наших надежд – биатлон.

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Сегодня состоится женский спринт на 7,5 км, в котором примут участие три украинки – Юлия Джима, Ирина Петренко и Анастасия Меркушина. Хотя их шансы на успех также крайне низки, на последних двух спортсменок букмекеры даже не принимают ставки.

Что же касается Юлии Джимы, то компания Parimatch выставила на ее победу коэффициент 35.00. А вот шансов на попадание в ТОП-3 или ТОП-10 уже побольше.

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МЕСТО ЮЛИИ ДЖИМЫ КОЭФФИЦИЕНТ 1 место 35.00 1-3 место 12.00 1-6 место 6.00 1-10 место 3.20

Главной фавориткой гонки считается Марте Олсбю-Рейсланн. Коэффициент на победу норвежки составляет 4.30. Ее главными конкурентками видятся шведка Эльвира Эберг (5.50), немка Дениз Херманн (6.00), а также Тириль Экхофф из той же Норвегии (8.00).

Отметим, что старт соревнования намечен на 11:00 по киевскому времени. В прямой трансляции биатлон будет доступен на телеканале UA:Перший, а также на платформе OLL.TV.