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СЬОГОДНІ Гра Букмекер

Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси у Юлії Джими

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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11 лютого, 06:21
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Сьогодні відбудеться жіночий спринт з біатлону на 7,5 км, у якому візьмуть участь одразу три українки. Прогноз букмекерів на їхній успіх на Олімпійських Іграх
Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Getty Images

Минулої п'ятниці у Пекіні розпочалися зимові Олімпійські Ігри-2022. Близько трьох тисяч учасників приїхали до Китаю, щоби розіграти 109 комплектів медалей.

Нашу команду представлять 45 спортсменів, хоч їхні шанси на медалі низькі. Букмекери вважають, що Україна не візьме жодної медалі на Олімпійських іграх. Одна з головних наших надій – біатлон.

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Еще одна попытка Юлии Джимы завоевать медаль в Пекине

Сьогодні відбудеться жіночий спринт на 7,5 км, у якому візьмуть участь три українки Юлія Джима, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина. Хоча їхні шанси на успіх також дуже низькі, на останніх двох спортсменок букмекери навіть не приймають ставки.

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Що ж до Юлії Джими, то компанія Parimatch виставила на її перемогу коефіцієнт 35.00. А ось шансів на потрапляння у ТОП-3 або ТОП-10 вже більше.

МІСЦЕ ЮЛІЇ ДЖИМИ КОЕФІЦІЄНТ
1 місце35.00
1-3 місце12.00
1-6 місце6.00
1-10 місце3.20

Головною фавориткою гонки вважається Марте Олсбю-Рейсланн. Коефіцієнт на перемогу норвежки складає 4.30. Її головними конкурентками бачаться шведка Ельвіра Еберг (5.50), німкеня Деніз Херманн (6.00), а також Тіріль Екхофф із тієї ж Норвегії (8.00).

Зазначимо, що старт змагання намічено на 11:00 за київським часом. У прямій трансляції біатлон буде доступний на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.

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