Скільки завоює медалі Україна на Олімпіаді-2022 – прогноз

Наша делегація їде до Пекіна у досить скромній кількості та у статусі аутсайдерів. Розповідаємо про котирування букмекерів на наших спортсменів

Абраменко - наша надія і на Пекін / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже за тиждень, 4 лютого, у Пекіні стартують 24-ті зимові Олімпійські Ігри. Понад чотири тисячі спортсменів з'їдуться до столиці Китаю, серед яких буде 45 українців. До вашої уваги – склад збірної України на Олімпіаду-2022.

Букмекери вже почали брати ставки на підсумки Ігор. На жаль, величезних шансів у українських спортсменів не спостерігається. Пробіжимося котируваннями на події, пов'язані з нашими представниками.

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Звичайно, більшості цікаво визначити країну-фаворита Олімпіади-2022. Нею безапеляційно є Норвегія. Коефіцієнт на те, що скандинави наберуть найбільшу кількість золотих медалей, дорівнює всього 1.25. А ось в Україну майже не вірять. Цифра 500.00 – тому явне підтвердження.

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КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ Норвегія 1.25 Німеччина 7.50 ДКР 11.00 Канада 12.00 США 15.00 ... ... Україна 500.00

Більше того, нашій країні не пророкують жодної золотої медалі! Коефіцієнт на те, що українці виграють хоча б одне змагання на Олімпіаді, дорівнює 7.50.

Навіть наявність медалі будь-якого калібру стане для України успіхом. На те, що наша команда поїде додому без золота, срібла чи бронзи, дорівнює лише 1.45.

Оргкомітет зимової Олімпіади-2022 у Пекіні представив дизайн медалей / Фото: Twitter

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Найбільші шанси у наших спортсменів на медалі бачаться у біатлоні. Особливо це стосується жіночих індивідуальних перегонів, а також жіночої естафети.

ВИГЛЯД БІАТЛОНУ СПОРТСМЕН КОЕФІЦІЄНТ Змішана естафета 4х6 км 100.00 Індивідуальні перегони 20 км, чоловіки Дмитро Підручний 125.00 Спринт 10 км, чоловіки Дмитро Підручний 125.00 Естафета 4х7,5 км, чоловіки 100.00 Індивідуальні перегони 15 км, жінки Юлія Джима 40.00 Індивідуальні перегони 15 км, жінки Олена Білосюк 80.00 Спринт 7,5 км, жінки Олена Білосюк 150.00 Спринт 7,5 км, жінки Юлія Джима 200.00 Естафета 4х6 км, жінки 50.00

Крім того, букмекери виділяють і шанси золотого медаліста 2018 року у фрістайлі Олександра Абраменка. Коефіцієнт на його перемогу у лижній акробатиці дорівнює 40.00.

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