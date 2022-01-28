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Сколько завоюет медалей Украина на Олимпиаде-2022 – прогноз

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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28 января, 13:46
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Наша делегация едет в Пекин в довольно скромном количестве и в статусе аутсайдеров. Рассказываем о котировках букмекеров на наших спортсменов
Абраменко - наша надежда и на Пекин
Абраменко - наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже через неделю, 4 февраля, в Пекине стартуют 24-ые зимние Олимпийские Игры. Более четырех тысяч спортсменов съедутся в столицу Китая, среди которых будет 45 украинцев. Вашему вниманию – состав сборной Украины на Олимпиаду-2022.

Букмекеры уже начали принимать ставки на итоги Игр. К сожалению, больших шансов у украинских спортсменов не наблюдается. Пробежимся по котировкам на события, связанные с нашими представителями.

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Взять олимпийскую медаль будет не просто

Конечно же, большинству интересно определить страну-фаворита Олимпиады-2022. Ею безапелляционно является Норвегия. Коэффициент на то, что скандинавы наберут наибольшее количество золотых медалей, равен всего 1.25. А вот в Украину почти не верят. Цифра 500.00 – тому явное подтверждение.

СТРАНАКОЭФФИЦИЕНТ
Норвегия1.25
Германия7.50
ОКР11.00
Канада12.00
США15.00
......
Украина500.00

Более того, нашей стране не пророчат ни одной золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50.

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Даже наличие медали любого калибра станет для Украины успехом. На то, что наша команда уедет домой без золота, серебра или бронзы, равен всего 1.45.

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей
Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей / Фото: Twitter

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Самые большие шансы у наших спортсменов на медали видятся в биатлоне. Особенно это касается женской индивидуальной гонки, а также женской эстафеты.

ВИД БИАТЛОНАСПОРТСМЕНКОЭФФИЦИЕНТ
Смешанная эстафета 4х6 км100.00
Индивидуальная гонка 20 км, мужчиныДмитрий Пидручный125.00
Спринт 10 км, мужчиныДмитрий Пидручный125.00
Эстафета 4х7,5 км, мужчины100.00
Индивидуальная гонка 15 км, женщиныЮлия Джима40.00
Индивидуальная гонка 15 км, женщиныЕлена Билосюк80.00
Спринт 7,5 км, женщиныЕлена Билосюк150.00
Спринт 7,5 км, женщиныЮлия Джима200.00
Эстафета 4х6 км, женщины50.00

Кроме того, букмекеры выделяют и шансы золотого медалиста 2018 года во фристайле Александра Абраменко. Коэффициент на его победу в лыжной акробатике равен 40.00.

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