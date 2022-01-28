Сколько завоюет медалей Украина на Олимпиаде-2022 – прогноз

Наша делегация едет в Пекин в довольно скромном количестве и в статусе аутсайдеров. Рассказываем о котировках букмекеров на наших спортсменов

Абраменко - наша надежда и на Пекин / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже через неделю, 4 февраля, в Пекине стартуют 24-ые зимние Олимпийские Игры. Более четырех тысяч спортсменов съедутся в столицу Китая, среди которых будет 45 украинцев. Вашему вниманию – состав сборной Украины на Олимпиаду-2022.

Букмекеры уже начали принимать ставки на итоги Игр. К сожалению, больших шансов у украинских спортсменов не наблюдается. Пробежимся по котировкам на события, связанные с нашими представителями.

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Конечно же, большинству интересно определить страну-фаворита Олимпиады-2022. Ею безапелляционно является Норвегия. Коэффициент на то, что скандинавы наберут наибольшее количество золотых медалей, равен всего 1.25. А вот в Украину почти не верят. Цифра 500.00 – тому явное подтверждение.

СТРАНА КОЭФФИЦИЕНТ Норвегия 1.25 Германия 7.50 ОКР 11.00 Канада 12.00 США 15.00 ... ... Украина 500.00

Более того, нашей стране не пророчат ни одной золотой медали! Коэффициент на то, что украинцы выиграют хотя бы одно соревнование на Олимпиаде, равен 7.50.

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Даже наличие медали любого калибра станет для Украины успехом. На то, что наша команда уедет домой без золота, серебра или бронзы, равен всего 1.45.

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 в Пекине представил дизайн медалей / Фото: Twitter

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Самые большие шансы у наших спортсменов на медали видятся в биатлоне. Особенно это касается женской индивидуальной гонки, а также женской эстафеты.

ВИД БИАТЛОНА СПОРТСМЕН КОЭФФИЦИЕНТ Смешанная эстафета 4х6 км 100.00 Индивидуальная гонка 20 км, мужчины Дмитрий Пидручный 125.00 Спринт 10 км, мужчины Дмитрий Пидручный 125.00 Эстафета 4х7,5 км, мужчины 100.00 Индивидуальная гонка 15 км, женщины Юлия Джима 40.00 Индивидуальная гонка 15 км, женщины Елена Билосюк 80.00 Спринт 7,5 км, женщины Елена Билосюк 150.00 Спринт 7,5 км, женщины Юлия Джима 200.00 Эстафета 4х6 км, женщины 50.00

Кроме того, букмекеры выделяют и шансы золотого медалиста 2018 года во фристайле Александра Абраменко. Коэффициент на его победу в лыжной акробатике равен 40.00.

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