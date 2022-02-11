Велунов проти Клебо: де дивитись лижні гонки на Олімпіаді-2022 та хто фаворит

Росіянин та норвежець – серед головних претендентів на золото у гонці на 15 км класичним стилем. Прогноз букмекерів на результат їхньої дуелі

Большунов та Клебо – серед головних фаворитів лижних перегонів на 15 км. / Фото: Getty Images

Олімпіада в Пекіні у розпалі. Сьогодні буде розіграно сім комплектів медалей, у тому числі й у лижних перегонах на 15 км. класичним стилем. На старт вийдуть чоловіки із 49 різних країн. Початок перегонів – о 9:00 за київським часом.

Основна увага буде прикута до фаворитів змагання – росіянина Олександра Большунова та норвежця Йоханнеса Клебо. Тим часом букмекери оцінили шанси спортсменів на успіх.

Реклама

Читайте також: Де дивитися біатлон на Олімпіаді-2022 та які шанси у Юлії Джіми

На думку Parimatch, Головним лідером є представник ОКР Олександр Большунов. Коефіцієнт на його перемогу дорівнює 1.70. Щоправда, його головним конкурентом бачиться зовсім не Клебо, за якого дають 7.00

Британський лижник не вірить в чисту перемогу росіянина Большунова / Фото: REUTERS

Реклама

На другому місці в рейтингу головних кандидатів розташувався фін Ійво Нісканен (2.15). Нагадаємо, що рік тому стався скандал за участю Большунова та Клебо. Під час півфіналу "Скі Тура" росіянин упав через норвежця Крюгера, а в результаті гонку виграв Клебо.

До речі, сьогодні у гонці візьмуть участь двоє українців – Руслан Перехода та Олексій Квасовський. Щоправда, букмекери не виставили котирування на їхній можливий успіх.

Відмітимо, що Україні не прогнозують жодної медалі на Олімпійських іграх. У прямій трансляції лижні гонки будуть доступні на телеканалі UA:Перший, а також на платформі OLL.TV.