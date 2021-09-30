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У Луческу вселився Мбаппе? Швидкісний забіг тренера Динамо в FIFA22 розірвав Мережу (відео)

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
30 вересня, 18:15
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Новий футбольний симулятор включив в себе найкращі команди України, проте деякі його моменти повеселили
Швидкість Мірчі Луческу у 76 вражає
Швидкість Мірчі Луческу у 76 вражає

Вже завтра відбудеться офіційний реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts буде презентована 1 жовтня, хоча для користувачів деяких платформ симулятор став доступний раніше.

Вже стали відомі 22 найкращих футболісти за версією FIFA22, а також оприлюднені рейтинги гравців Шахтаря та Динамо. На популярному YouTube-каналі "play Jackson" вже зробили огляд на нову відеогру.

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Ведучий розібрав показники гравців наших топ-клубів, а також провів виставковий поєдинок, в якому виділив головні недоліки симулятора. Так, відразу видно неякісне поле стадіону і дивний геймплей воротарів.

А фішкою гри став швидкісний забіг наставника Динамо Мірчі Луческу. Після переможної серії пенальті 76-річний фахівець зробив ривок, випередивши у швидкості всіх гравців киян!

Відзначимо, що головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу. До слова, у FIFA22 можна буде зіграти і за збірну України.

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