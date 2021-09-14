Навіть Де Брюйне втратив дар мови! Став відомий рейтинг Зінченка в FIFA22 (відео)

Український хавбек має лише 18-ий рейтинг серед гравців Манчестер Сіті, проте все одно вище, ніж в минулій версії гри

Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

На початку наступного місяця відбудеться офіційні реліз нового футбольного симулятора FIFA22. Відеогра від компанії Electronic Arts побачить світ 1 жовтня.

Тим часом, в мережу стали потрапляти рейтинги гравців з симулятора. Вчора стали відомі 22 найкращих футболісти за версією FIFA22.

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Також список своїх топ-гравців з рейтингами опублікував і Манчестер Сіті. Гравець збірної України Олександр Зінченко отримав загальну оцінку 80, що на два пункти вище, ніж у FIFA21 (78).

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Найсильнішою стороною хавбека FIFA назвала дриблінг та мистецтво пасу. В цілому рейтинг гравців Манчестер Сіті в відеогрі виглядає наступним чином:

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До слова, Кевін Де Брюйне і Філ Фоден зіграли в гру-угадайку, де по скілу FIFA22 потрібно було назвати гравця Манчестер Сіті. Особливо повеселила реакція бельгійця, коли Філ побачив статистику швидкісного гравця і припустив, що це Зінченко.

Де Брюйне мало не розсміявся: "Що? Зінченко точно не швидше мене, ти серйозно?". І дійсно, Фоден помилився, адже за наклейкою переховувався Кайл Уокер.

Нагадаємо, що у FIFA22 можна буде зіграти як за збірну України, так і за чинного чемпіона УПЛ київське Динамо.