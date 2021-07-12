Electronic Arts назвала дату виходу FIFA22 та представила офіційний трейлер гри (відео)

Футбольний симулятор стане доступний на початку жовтня, а його головною дійовою особою став Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе - офіційне обличчя FIFA22 / Фото: Electronic Arts

Цієї осені відома компанія Electronic Arts представить нову футбольну відеогру FIFA22. У ній вперше в історії коментатором стане жінка.

Сьогодні ж розробники опублікували офіційний трейлер симулятора. Головну роль в ньому взяв хедлайнер FIFA22 Кіліан Мбаппе. У ролику форвард ПСЖ засвітився разом з партнерами по команді Анхелем Ді Марією, Даніло та Маркіньосом.

Також у відео використовували зображення та інших зірок футболу – Нголо Канте, Крістіана Пулішіча, Едена Азара, Трента Александера-Арнольда, Давіда Алаби, Марсело та інших. Головною фішкою симулятора стане технологія HyperMotion, за допомогою якої в грі з'являться нові анімації та ракурси футбольного матчу. Офіційний вихід FIFA22 запланований на 1 жовтня.

Нагадаємо, що головне обличчя симулятора Кіліан Мбаппе провалив футбольне Євро-2020 разом зі збірною Франції. "Ле Бле" в 1/8 фіналу поступилися швейцарцям в серії пенальті. Як раз Кіліан Мбаппе і не реалізував вирішальний 11-метровий. Всього ж на чемпіонаті Європи форвард відзначився лише одним асистом.